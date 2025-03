Soudal-Quick Step richt aandacht op Belgische Waterweek met aangepaste outfit in Nokere Koerse

Soudal-Quick Step zit vandaag tijdens Nokere Koerse in een nieuw kleedje. Met partner Ekopak heeft de Belgische ploeg "een speciale watertrui ontworpen", een actie die verwijst naar de Belgische Waterweek die plaatsvindt van 22 tot en met 30 maart.

Ekopak is al enkele jaren een vaste partner van Soudal - Quick Step. Het Belgische bedrijf is gespecialiseerd in water- en afvalwaterbeheer.

De Belgische ploeg en de partner zetten hun samenwerking extra in de verf aan de vooravond van de Belgische Waterweek.

"We zijn verheugd en enthousiast om met Ekopak samen te werken aan dit project", zegt CEO Jurgen Foré.

"Via ons #ItStartsWithUs project geloven ook wij sterk in duurzaamheid, zowel met water als met de middelen die we binnen onze ploeg gebruiken."

"We zullen trots zijn om dit opvallende shirt te dragen tijdens Nokere Koerse om het belang van waterbesparing en het creëren van een betere toekomst voor de volgende generaties te benadrukken."