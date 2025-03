Rudi Garcia hakt knoop in Duivelse kapiteinskwestie nog niet door: "Morgen draagt Lukaku de band, zondag De Bruyne"

Oog op de toekomst

Lukaku wil niet te veel meer terugblikken op het verleden. De fans weer achter de Duivels scharen, is nu van belang.





"Het is belangrijkste dat we ons nu focussen op morgen. We willen onze winnaarsmentaliteit weer tonen op het veld. We moeten onze supporters tonen dat we trots zijn om het shirt te dragen", zegt hij.