Romelu Lukaku doorbreekt stilte van 2 jaar bij Rode Duivels: "Of ik wilde stoppen na EK? Ik voelde het even niet meer, neen"

wo 19 maart 2025 20:07

De radiostilte van Romelu Lukaku is over. Tijdens en na het teleurstellende EK sprak de sterkhouder niet meer als Rode Duivel. Tot vandaag. Aan de zijde van de nieuwe bondscoach Rudi Garcia was de welbespraakte polyglot weer zijn eerlijke (en goedlachse) zelve. "Toen Vincent Mannaert me een nieuw project voorschotelde, besefte ik dat ik niet zo kon stoppen", geeft hij een inkijk in zijn periode van twijfels.

Het was lang geleden dat we hem zo zagen.

Met een brede glimlach en af en toe een mopje stond Romelu Lukaku de pers, daags voor het duel met Oekraïne, ontspannen te woord. Hoe vertrouwd het ook aanvoelde, het was inmiddels twee jaar geleden dat de spits nog eens met de pers had gesproken als Rode Duivel.

Op het tegenvallende EK hulde hij zich in mysterieus zwijgen, en ook de voorbije maanden bleef Lukaku stil en op de achtergrond naast het veld.

"Kijk, tijdens het EK heb ik een andere mentaliteit", doorbrak hij zijn stilte aan de zijde van Rudi Garcia. "Ik verkies dan niet te praten, maar om me te concentreren op mijn prestaties."

Toch gaf Lukaku ook eerlijk aan dat het toernooi zelf en de nasleep ervan voor hem geen gemakkelijke periode was geweest.

"Ik ga eerlijk zijn: na de nederlaag tegen Frankrijk was ik heel teleurgesteld. Of ik gedacht heb aan stoppen? Ik zei tegen Jan Vertonghen dat ik het niet meer voelde bij de nationale ploeg, neen. Zowel als groep als individueel was het toen moeilijk, ja. Er gingen heel wat zaken niet goed."

De zaak is nu afgehandeld. Hij is vastberaden om ons te helpen onze doelen te bereiken. Lukaku over kwestie-Courtois

Maar zowel zijn woorden als zijn lichaamstaal verraden dat de nieuwe wind bij de Rode Duivels hem duidelijk deugd lijkt te doen.

"Vincent Mannaert heeft me een nieuw project voorgeschoteld. Toen besefte ik dat ik niet zo kon stoppen. Ik had goede gesprekken met de bondscoach, waarna ik zeker was dat ik België weer naar de top wilde brengen." Zo mag Lukaku morgen ook veelzeggend de kapiteinsband dragen. "Ik ben nu weer op een punt gekomen dat ik een spreekbuis kan zijn voor de groep", klonk het. "Ik ben een natuurlijke leider, maar ook Courtois, De Bruyne en Tielemans blijven nog steeds voortrekkers in deze groep die het beste wil voor de Duivels", vertelde de aanvalsleider, die de band zondag dan weer afstaat aan De Bruyne.. "Kijk, het belangrijkste is dat we ons nu focussen op morgen. We willen onze winnaarsmentaliteit weer tonen op het veld. We moeten onze supporters tonen dat we trots zijn om het shirt te dragen. Morgen begint een nieuw tijdperk voor deze ploeg", zegt hij.

Kwestie Courtois