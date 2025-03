Rode Duivels werken ontspannen training af, Lukaku ontfermt zich over Mokio

In Tubeke hebben de Rode Duivels een laatste groepstraining afgewerkt voor ze naar Spanje afzakken. In Murcia nemen ze het morgen om 20.45 uur op tegen Oekraïne voor het behoud in de A-divisie van de Nations League.

Arthur Theate en Malick Fofana moesten gisteren al geblesseerd verstek geven, vervangers Ameen Al-Dakhil en Michy Batshuayi waren wel aanwezig op de training.

Thibaut Courtois gaf een ontspannen indruk voor hij aan de training met de andere doelmannen begon. Debutant Jorthy Mokio leek met Romelu Lukaku al een ervaren trainingsmaatje te hebben gevonden.

Na de middag stappen de Rode Duivels op het vliegtuig richting Spanje. Daar staat nog een persconferentie met bondscoach Rudi Garcia en een speler op het programma. Waarschijnlijk schuift Lukaku aan voor de microfoon.