Ooit internetmeme met miljoenen views, nu stelt Nederlandse voetballer zich kandidaat voor gemeenteraadsverkiezingen

"Rustaagh!" Zijn voetbalkunsten zullen weinigen herinnneren, maar dankzij een hilarisch interview is de Nederlander Tom Beugelsdijk wel voor altijd in het geheugen van vele voetbalfans gegrift. De voormalige verdediger van ADO Den Haag hoopt nu ook een serieuze kant van zichzelf te laten zien. Zo stelt Beugelsdijk zich kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2026.