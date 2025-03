Motoren ronken, rijders zwijgen: Neuville en co. houden symbolisch protest tegen vloekverbod in Rally van Kenia

Een boete van 10.000 euro voor "ongepast taalgebruik" heeft kwaad bloed gezet in de Rally van Kenia. Uit sympathie voor hun collega Adrien Fourmaux houden de rallyrijders de lippen stijf op elkaar, behalve spreekbuis en wereldkampioen Thierry Neuville. "We hebben niemand geschoffeerd."

De Japanner Takamoto Katsuta stak alleen maar zijn duim op. Ook zijn collega's besloten geen interviews te geven na de shakedown in de Rally van Kenia.

Een symbolisch protest van de rallyrijders tegen het "vloekverbod" dat de autosportfederatie FIA in 2025 heeft ingevoerd, ook in de Formule 1.

In de Rally van Zweden zondigde de Fransman Adrien Fourmaux voor de camera van de rechtenhouder. "I fucked up", zei hij. De FIA zag het als een inbreuk op artikel 12.2.1.l en gaf hem een boete van 10.000 euro.

Thierry Neuville kwam als wereldkampioen en spreekbuis wel wat uitleg geven over het symbolische verzet. "Je zal het allicht al gemerkt hebben dat er weinig gezegd werd", zei onze landgenoot.

"Als rijders hebben we besloten om tijdens de rally na elke rit weinig commentaar te geven. We zijn als rijders ontgoocheld dat er weinig contact is geweest met ons na het incident met Adrien Fourmaux en na de invoering van de nieuwe regel, die ons niet bevalt."

"We hebben nooit iemand geschoffeerd. We hebben nooit iets verkeerds gedaan. In stresssituaties of wanneer we het moeilijk hebben, zoeken we telkens naar de juiste woorden. We hebben dus beslist om weinig te zeggen en om commentaar in onze eigen taal te geven."

De motoren blijven dus ronken, maar de rallyrijders zwijgen.