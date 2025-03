Minuut stilte gaat wereld rond, want 'overleden' voetballer blijkt springlevend: "Heb mezelf borrel ingeschonken"

wo 19 maart 2025 15:54

De Bulgaarse voetbalclub Arda Kardzhali werd deze week even wereldnieuws na een gigantische blunder. Voor de wedstrijd organiseerde de club een minuut stilte als eerbetoon voor de overleden oud-speler Petko Ganchev. Achteraf moest het echter vaststellen dat 78-jarige Ganchev nog in leven was. "Levend begraven worden is echt stressvol", grapt hij in de Bulgaarse media.

"Petko, Petko, ze hebben op tv aangekondigd dat je bent overleden." Petko Ganchevs vrouw schrok zich een hoedje toen ze eerst het vreselijke nieuws over haar echtgenoot vernam, om hem vervolgens doodleuk het erf te zien oprijden. Ganchev was op het moment van het eerbetoon op weg naar huis om daar de wedstrijd tussen Arda Kardzhali en Levski Sofia op tv te volgen. "Ik was 10 minuten te laat thuis voor de aftrap, omdat ik daarvoor een afspraak had. Terwijl ik naar huis reed, begon mijn telefoon heel vaak over te gaan", vertelt hij nu aan Bulgaarse media.

Toen ik het verschrikkelijke nieuws hoorde, heb ik voor mezelf toch een borrel ingeschonken. Petko Ganchev