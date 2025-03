LIVE (19.15 u): Volg straks de persconferentie met bondscoach Rudi Garcia en (kapitein?) Romelu Lukaku

Daags voor de eerste barragematch tegen Oekraïne staan bondscoach Rudi Garcia en Romelu Lukaku de pers te woord in Murcia. Uiteraard wordt het tweeluik een thema, maar er zullen ongetwijfeld ook vragen gesteld worden over de volgende eigenaar van kapiteinsband. Is Lukaku de uitverkorene? Volg het antwoord hier live vanaf 19.15 uur.