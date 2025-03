Jasper Philipsen test "nieuwe aanpak" in Nokere Koerse: "Hopelijk is dit een goed recept"

Na zijn geslaagd openingsweekend trok Jasper Philipsen zich terug in Spanje voor een hoogteprikkel richting de belangrijke afspraken van de komende weken. In Nokere Koerse pikt hij vandaag de draad weer op als opstapje naar Milaan-Sanremo, waar Philipsen zaterdag met rugnummer 1 rondrijdt.

"In Spanje was het ook geen topweer, hoor", grijnsde Jasper Philipsen bij de start van Nokere Koerse.

Hij liet Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico dit jaar links liggen voor een (hoogte)stage in Spanje. Geen slechte zet als je kijkt naar de weersomstandigheden van vorige week.

"Toen ik de beelden zag, was ik vaak blij dat ik er niet hoefde te koersen. Ik denk toch dat veel renners er misschien al hun beste benen zijn kwijtgespeeld."

"Vorig jaar voelde ik me heel goed na Tirreno, nu is het iets nieuws. Ik heb wel een goeie stage gehad in Spanje en we zien wel wat het geeft."

"Meestal voel ik me niet meteen heel goed na mijn eerste hoogtestage, nu hebben we een tweede prikkel gegeven. Dit is een nieuwe aanpak en hopelijk is dit een goed recept."