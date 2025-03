Geschiedenis spreekt in haar nadeel, maar met nieuwe focus wil Lotte Kopecky schitteren in openingskoers Milaan-Sanremo Donne

De eerste editie van Milaan-Sanremo bij de vrouwen betekent voor het peloton ook een eerste weerzien met Lotte Kopecky. Zij richt zich dit jaar meer dan ooit op het klimwerk, en wil dat in La Primavera meteen tonen. Maar hoe deed de tweevoudig wereldkampioene het in het verleden op eerste koersdagen?

Op 17-jarige leeftijd debuteert Lotte Kopecky in 2013 in het profpeloton. Als Belgisch kampioene tijdrijden bij de junioren, rijdt ze in Knokke-Heist - Bredene naar een 14e plek in een massasprint. Op dat moment is de Antwerpse nog belofte en dus rijdt ze maar twee profkoersen. Het jaar nadien start Kopecky, in een truitje van Topsport Vlaanderen-Pro Duo, pas laat aan haar wegseizoen bij de elite. In april neemt ze deel aan de Ronde van Gelderland, maar de finish haalt ze niet.

2015 staat voor onze landgenote in het teken van haar eerste grote koersen. In haar seizoensdebuut in Dwars door Vlaanderen geeft ze meteen een visitekaartje af met een knappe 6e plaats. Ook Gent-Wevelgem (21e) en La Course (33e) staan voor het eerst op haar programma. Op het BK op de weg botst Kopecky op de Belgische wielerkoningin van dat moment: Jolien D'hoore. Maar bij Lotto weten ze voldoende. In januari 2016 maakt ze als 20-jarige de overstap. Dat resulteert niet onmiddellijk in een topresultaat. Bij haar debuut voor Lotto-Soudal in de Ronde van Drenthe, op 12 maart, wordt ze 23e op bijna 2 minuten van de Nederlandse Chantal van den Broek-Blaak. Enkele maanden later kan Kopecky in de Trofee Maarten Wynants voor het eerst zegevieren bij de profs. Inmiddels staat de zegeteller van Kopecky op 50. Maar in 2017 staat ze geen enkele keer op het hoogste schavot. Bij haar eerste koersdag die jaargang wordt ze 11e in de Omloop Het Nieuwsblad.

In de laatste editie van Gooik-Geraardsbergen-Gooik, begint Lotte Kopecky aan wielerjaar 2018 met haar minste klassering in een openingskoers. Als 55e rijdt ze, in een omvangrijke groep, over de streep op 9'23" van Mitchelton-Scott-duo Sarah Roy en Gracie Elvin. Een jaar later maakt een 23-jarige Kopecky dat helemaal goed. Na 6 jaar zonder overwinning in de openingskoers, is het in 2019 eindelijk prijs. In de Ronde van Valencia begint ze op de ideale manier aan de voorbereiding op haar eerste grote rittenkoers, de Giro. Dat 2020 een bijzonder jaar is, hoeven we u niet te vertellen. Na amper één koers, Le Samyn, waar Kopecky op het podium eindigt, gaat alles op slot. Na een maandenlange onderbreking door Corona keert ze in augustus met verve terug voor het tweede deel van het seizoen. In Koksijde kroont Kopecky zich, in augustus, tot nationaal tijdritkampioen. En ook in de wegrit pakt ze de tricolore. Als dubbel Belgisch kampioene behaalt ze, naast een ritoverwinning in de Giro, podiumplekken in Gent-Wevelgem (2e), de Ronde van Vlaanderen (3e) en de Driedaagse Brugge-De Panne (3e).

In 2019 wint Kopecky in de Ronde van Valencia voor het eerst haar openingskoers.

Haar nieuwe status levert Kopecky in 2021 een mooie transfer op, naar Liv Racing. In haar eerste wedstrijddag voor haar nieuwe ploeg, grijpt de Belgische kampioene in de Omloop Het Nieuwsblad net naast een podiumplek.



Enkele dagen later, in Le Samyn, is het wel raak, wanneer ze in een sprint de Deense Emma Norsgaard en de Australische Chloe Hosking achter zich laat.



Met 7 overwinningen dat seizoen, maakt ze indruk. En dus volgt na amper een jaartje Liv al de overstap richting de absolute top van het vrouwenwielrennen: SD Worx.





Daar is het een kwestie van tijd voor ze haar volle potentieel omzet in spraakmakende resultaten. In de Omloop Het Nieuwsblad opent ze 2022 pas als 27e, maar Strade Bianche Donne en Vlaanderens Mooiste schrijft ze wel op haar naam.



Ze doet mee met de absolute kleppers, en het beste moet dan nog komen.