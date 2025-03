Geen operatie voor Milan Fretin, die met scheur in de schouderpees start in Nokere: "Kan perfect trainen en koersen"

wo 19 maart 2025 13:54

Brute pech voor Milan Fretin in zijn seizoen van de doorbraak, maar de Belgische sprinter is een taaie. Met scheuren in de schouder- en bicepspees staat hij aan de start van Nokere Koerse. Zolang Fretin "pijnloos kan trainen en koersen" blijft zijn drukke voorjaarsprogramma overeind. Een operatie en daarbijhorende lange revalidatie stelt hij uit: "Het kan zeker niet erger worden, maar ideaal is het niet."

"Er was veel twijfel deze week. Zaterdag (in de GP Criquielion) ben ik bij het begin van de koers heel stom ten val gekomen", doet Milan Fretin zijn verhaal. "Daarbij heb ik een scheur in mijn schouderpees opgelopen en ook 50% van mijn bicepspees is afgescheurd. Ik ben bij veel dokters langsgeweest en ze zeiden me dat ik een geluk bij een ongeluk gehad heb." "Ik zal geopereerd moeten worden, maar het probleem is dat daar een lange revalidatie aan vasthangt. Dat zou nu niet goed uitkomen", wijst Fretin op zijn drukke voorjaarsprogramma, waarna hij nog naar de Giro trekt.

Het kan zeker niet erger worden, maar ideaal is het niet. Ik hoop dat ik de operatie kan uitstellen. Milan Fretin (Cofidis)

Een stevige waslijst aan scheurtjes, maar de Limburgse snelle man ondervond er getuige zijn uitslagen nog geen hinder van. In de GP Criquielion, waar Fretin de blessures dus opliep, eindigde hij 4e. Daags nadien sprintte hij naar plek 5 in de GP Monseré. "Dokter Toon Claes zei me dat zolang ik geen pijn heb bij het fietsen, ik perfect kan trainen en koersen. Het kan zeker niet erger worden, maar ideaal is het niet. Ik hoop pijnloos mijn wedstrijden af te werken en dan kan ik de operatie uitstellen." "Ik vind het ook raar dat je daarmee kunt koersen. Als ik het allemaal zo hoor, klinkt het erger. Ik moet van de dokters gewoon naar mijn eigen lichaam luisteren."

Milan Fretin sprintte op een oplopende aankomst in de Algarve al naar de winst dit seizoen.

Niets gevoeld op de kasseien

Het programma van Fretin blijft dus voorlopig overeind. "Ik heb in het weekend goed kunnen trainen, met lange duurtrainingen, sprinttrainingen en zelfs wat op kasseitjes. Ik voelde eigenlijk helemaal niks, ook niet achteraf."

"De ploeg wilde me enkel vrijdag (in de Bredene-Koksijde Classic) laten koersen, maar als het vandaag niet lukt, zal het vrijdag ook niet lukken."

Ik zou er graag een langere sprint van maken door aan te gaan op ongeveer 200 meter. Milan Fretin (Cofidis)

En dus kan de Cofidis-kopman zichzelf een verjaardagscadeau schenken in Nokere Koerse. Fretin wordt vandaag 24 jaar. "Met een top 3 mag ik blij zijn, de aankomst ligt me wel." Een finish die doet denken aan de rit die hij won in de Ronde van de Algarve. "Het is echt op de macht, waar de timing heel belangrijk is. Ik zou er graag een langere sprint van maken door aan te gaan op ongeveer 200 meter." Fretin heeft zijn sprintplan dus al uitgetekend, maar hoe verteert zijn gehavende schouder de vele kilometers kasseien rond Nokere?