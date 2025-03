Geen lentegevoel in La Primavera? Voorspelde regenbuien kunnen Milaan-Sanremo extra zwaar maken

Met veel zonneschijn en aangename temperaturen mogen we in ons land deze week niet klagen over de weersomstandigheden, maar de renners in Italië zullen zaterdag tijdens Milaan-Sanremo wellicht enkele douches moeten slikken. Zo erg als tijdens Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico wordt het niet, maar de Via Roma zal zaterdag wellicht weinig zonlicht zien.