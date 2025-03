Een 'Big Three' met een missie: waarom Lukaku, De Bruyne en Courtois zo elk hun eigen reden hebben om te knallen bij de Duivels

do 20 maart 2025 06:12

Eindelijk herenigd. Voor het eerst in heel lang zullen Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois nog eens samen de kleuren van de Rode Duivels verdedigen. Een 'Big Three' met een missie. Want ze mogen elk dan wel meer dan honderd caps hebben, straks tegen Oekraïne zal het trio ongetwijfeld extra gebrand zijn op een knalprestatie. En dat om verschillende redenen.



Romelu Lukaku: de droogte doorbreken

Zijn glimlach op de persconferentie verraadde goesting. Na een mislukt EK is Romelu Lukaku er opnieuw op gebrand om beslissend te zijn voor de Rode Duivels.

Want dat is eigenlijk verbluffend lang geleden: we moeten al terug tot november 2023 om een interland met inzet te vinden waarin Big Rom scoorde. Tussendoor vond hij alleen de netten in een oefenduel tegen Luxemburg.



Wees maar zeker dat die droogte knaagt bij de hyperambitieuze Lukaku, die het gewend was om aan de lopende band te scoren bij de nationale ploeg. Tegen Oekraïne volgt een eerste kans om de droogte te doorbreken én dat vervloekte EK uit te wissen. Want Lukaku gaf gisteren nog toe dat het toernooi sporen had nagelaten. "Of ik gedacht heb aan stoppen? Ik zei tegen Jan Vertonghen dat ik het niet meer voelde bij de nationale ploeg", klonk het. "Vincent Mannaert heeft me een nieuw project voorgeschoteld. Toen besefte ik dat ik niet zo kon stoppen."



Met 10 goals en 8 assists toont de recordschutter bij Napoli dit seizoen alvast hoe waardevol hij wel niet is. Kan de aanvoerdersband straks nog voor een extra duwtje zorgen?

Thibaut Courtois: de fans terugwinnen

Na een vertrek langs de achterdeur moet er nu een terugkeer door de grote poort volgen.



Wees maar zeker dat Thibaut Courtois vastbesloten is om te bewijzen dat de Rode Duivels anderhalf jaar lang de beste doelman ter wereld gemist hebben. Critici zullen het arrogantie noemen, maar de realiteit binnen topsport is dat zo'n mindset vaak het verschil maakt. Een goede prestatie van de doelman zou bovendien ook deugd doen om de harten van sommige Belgische fans terug te winnen.



Want de reacties op sociale media liegen er niet om: niet elke Duivels-supporter heeft Courtois zijn veelbesproken vlucht bij de nationale ploeg al vergeven.



"Ik kan het wel begrijpen dat de publieke opinie een bepaalde richting opgaat", aldus de nummer één eerder deze week. "Ik hoop dat de relatie zich zal herstellen, want ik kreeg altijd veel liefde van de Belgen. Of ik zenuwachtiger ga zijn dan normaal? Ik heb al veel grote matchen gespeeld in mijn carrière. Ik ga me niet aanpassen en doen wat ik altijd doe."

Kevin De Bruyne: zijn klasse nog eens tonen