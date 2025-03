De leider, het verlengstuk of een verrassing: wie wordt straks de nieuwe kapitein van de Rode Duivels?

wo 19 maart 2025 14:32

Nieuwe coach, nieuwe aanvoerder? Boeiend vraagstuk in de eerste interlandperiode van Rudi Garcia is wie hij straks kapitein maakt. Natuurlijke leider Romelu Lukaku? Dirigent Kevin De Bruyne? Of toch een verrassing? Een inschatting.

"Een kapitein is niet iemand die je gewoon een stuk stof geeft dat je rond de arm draagt." Tijdens de bekendmaking van zijn eerste selectie als bondscoach maakte Rudi Garcia er meteen zelf een hoofdzaak van: het toekomstige aanvoerderschap bij de Rode Duivels.



Twee jaar geleden koos zijn voorganger Domenico Tedesco nog voor Kevin De Bruyne, met Thibaut Courtois en Romelu Lukaku als vice-kapiteins. Sindsdien is er heel veel gebeurd bij onze nationale ploeg, zaken die de hiërarchie stevig door elkaar hebben geschud. "Ik zie een paar kandidaten. Hoe dan ook: het zal mijn keuze zijn en niet die van iemand anders", benadrukte Garcia, die de namen van Thibaut Courtois, Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne liet vallen.

En misschien is zelfs Youri Tielemans - een verbindend figuur tussen de jonge en oude generatie - een optie in het hoofd van de Fransman.

Maar wie zou nu straks de voorkeur krijgen?

Kevin De Bruyne was de aanvoerder onder Tedesco

Groepscreator Lukaku

Onze analist Peter Vandenbempt sluit alvast één naam (voorlopig) uit en ziet ook een ideale kandidaat.



"Het zou geen goed idee zijn om Courtois nu of in de toekomst aanvoerder te maken. Dat zou een soort provocatie zijn. En dat is wel het laatste dat Courtois of de Belgische voetbalbond kan gebruiken." "Ik zie eigenlijk maar één optie", gaat Vandenbempt verder. "En dat is Romelu Lukaku, zo eenvoudig is het. Een groepscreator die normaal altijd beschikbaar is voor de nationale ploeg. Alleen heeft hij één aspect verwaarloosd: zijn communicatie met media en fans. Je kunt geen aanvoerder hebben die nooit het woord neemt."

Ik denk dat er geen enkele speler zou klagen als Romelu straks de band krijgt. Georges Leekens

Vital Borkelmans, jarenlang assistent bij de Rode Duivels, weet alvast dat de recordschutter alles heeft om de rol met verve te vervullen. "Met of zonder aanvoerdersband: Romelu is zowel op als naast het veld altijd een soort van kapitein geweest. Hij is constant bezig met zijn ploegmaats te motiveren én te inspireren om beter te doen." Getuige daarvan de beelden van de woensdagtraining, waar Lukaku zich meteen leek te ontfermen over debutant Jorthy Mokio. "Romelu is de man met de meeste impact op deze spelersgroep", weet ook ex-bondscoach Georges Leekens. "Dat is voor mij van cruciaal belang bij het kiezen van een kapitein. Ik denk dat er geen enkele speler zou klagen als Romelu straks de band krijgt."

Dubbele kapitein creëren

En tóch zouden zowel Borkelmans als Leekens opvallend genoeg voor een andere aanvoerder gaan. "Kevin De Bruyne geniet mijn voorkeur", aldus Borkelmans. "Naar mijn ervaring heb je nog altijd het best een aanvoerder die op het veld de lijnen uitzet. Dat is Kevin bij de Duivels." Ook Leekens heeft de metronoom een klein streepje voor: "Vooral omwille van zijn pure winnaarsmentaliteit. (lacht) Kevin is zo'n slechte verliezer... Ik had dat echt graag bij mijn aanvoerder." Bovendien stipt Borkelmans aan dat je door KDB de band te geven eigenlijk twee aanvoerders creëert. "Want Romelu zal ook zonder aanvoerdersband een voortrekker blijven. Hij en Kevin zullen elkaar die rol sowieso gunnen, het zijn boezemvrienden. Er zullen dus geen problemen ontstaan als je De Bruyne die band geeft."

"Sowieso is het aanvoerderschap in de realiteit ook altijd verdeeld tussen de 4 of 5 spelers die de leidersgroep vormen. Je moet daar gewoon goeie afspraken rond maken", vindt Leekens, die Garcia nog wat extra advies geeft. "Maak woensdagavond op de persconferentie gewoon al bekend wie je aanvoerder is. Zo haal je het gewicht ervan eigenlijk een beetje naar beneden en toon je aan dat er veel belangrijke dingen zijn. Zoals de dubbele confrontatie tegen Oekraïne." Benieuwd wie dan als eerste naar buiten wandelt.