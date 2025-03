Belgen domineren, maar imploderen en incasseren in het slot: dit was Nokere Koerse in 5 opvallende fases

wo 19 maart 2025 17:31

Wat was dat allemaal, zeg? Nokere Koerse werd een wedstrijd vol plottwists. Eerst waren er de bommetjes van onder meer onze landgenoten Florian Vermeersch en een indrukwekkende Jasper Philipsen. Maar het Belgische feestje zou niet blijven duren na een onverwachte implosie en een jammere valpartij. De koers samengevat in de vijf belangrijkste fasen.

Nog 75 km: Vermeersch dropt eerste Belgische bommetje

"Ja, ik mag vandaag vrijuit koersen." De woorden van Florian Vermeersch waren nog niet koud of de renner van UAE Team Emirates knalde de kasseien van de Huisepontweg uit de grond. Onze landgenoot schudde op 75 kilometer van de finish het peloton een eerste keer wakker.



Wanneer ook zijn snelle ploegmakker Molano de oversteek maakte, leek er zich een gevaarlijk groepje te vormen. Doorrijden, dan maar? Zo'n vaart ging het niet. Met ook een attente Philipsen in het wiel en het jagende Cofidis (voor Milan Fretin) in de achtergrond was de actie van Vermeersch geen lang leven beschoren.

Nog 45 km: Philipsen gaat wéér, De Lie parkeert

Dat Jasper Philipsen niet per se wilde wachten op een sprint vandaag, werd dertig kilometer later opnieuw duidelijk. Hij liet onder meer Jonas Rickaert nog eens doortrekken op de kinderkopjes rond Nokere en nam het commando dan zelf over.



Met een imposante versnelling schudde hij het peloton nog eens los. Zo leek Arnaud De Lie eerst nog mee te kunnen glippen met het sterke elitegroepje, maar de Belgische kampioen implodeerde helemaal in het zog van Philipsen.



Maar ook deze keer werd de aanval gefnuikt door de controle van achteruit.

Nog 12 km: einde verhaal voor De Lie

Het beeld van enkele kilometers geleden was geen toeval, wanneer Philipsen een tiental kilometer voor het einde nog eens doortrok, parkeerde De Lie helemaal. De Belgische kampioen kende geen ideale voorbereiding, maar dit zal hij toch niet verwacht hebben.



"Dit moet bekeken worden. Hier moet over gesproken worden", zag ook onze commentator José De Cauwer. "Jongens, dit is om te wenen voor hem. Zoiets wil je niet meemaken als renner."



Het was einde verhaal voor De Lie, maar in het slot zou ook deze poging van Philipsen een maat voor niks blijken.



Nog 2 km: valpartij van Philipsen

Toch zou de wonderdag van Philipsen in de slotkilometer een abrupt einde kennen. Na heel wat gewring in de voorbereiding van de sprint, kwam een deel van het peloton ten val.



En ook de topfavoriet zou er zijn winstkansen gefnuikt zien. Cees Bol en Arne Marit waren hetzelfde lot beschoren. Philipsen zou de race uiteindelijk in de ziekenwagen eindigen.

Aankomst Nokere: de ontregelde sprint