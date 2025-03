Basketbalwereld in rouw na overlijden van Braziliaanse ex-wereldkampioen Wlamir Marques

De Braziliaanse sportwereld treurt om het overlijden van Wlamir Marques. De basketballegende overleed dinsdag op 87-jarige leeftijd in São Paulo. Marques veroverde 2 wereldtitels en groeide daarmee uit tot een Braziliaans icoon.

De Braziliaanse basketbalfederatie (CBB) maakte gisteren het droevige nieuws bekend van het overlijden van Marques: "Bedankt voor alles, idool! Onze Blonde Duivel, of Vliegende Schotel, zal altijd herinnerd worden. De Braziliaanse sport dankt je", klinkt het op hun sociale media.

Marques werd voor het eerst wereldkampioen in 1959. Vier jaar later leidde hij de Brazilianen opnieuw naar WK-goud voor eigen volk. Dat leverde hem de titel van MVP van het toernooi op. Zo zette hij zijn heldenstatus in eigen land alleen maar kracht bij.