"Tijd dat Lotto ingrijpt": Wielerclub Wattage ziet het niet meer goedkomen met Arnaud De Lie dit voorjaar

Ook in Nokere Koerse zakte Arnaud De Lie (Lotto) gisteren helemaal door het ijs. In Wielerclub Wattage proberen ze de vinger op de wonde te leggen. "Hij rijdt te groot" en "hij wordt te veel gepamperd", klinkt het.

Het was een pijnlijk moment: Arnaud De Lie die gisteren op 12 km van de streep het peloton moest laten gaan in Nokere Koerse.

Voor de Belgische kampioen is het een nieuwe mokerslag dit voorjaar, na een inzinking in de Omloop en een dosis pech in Le Samyn.

"Ik denk dat ze bij Lotto momenteel niet weten uit welk hout pijlen te maken", zegt Jan Bakelants.

"De Lie had al Milaan-Sanremo geschrapt uit zijn programma. Bij Lotto weten ze dus meer dan wij weten en voelen ze dat hij niet in orde is. Dat werd gisteren in Nokere nog eens pijnlijk duidelijk."