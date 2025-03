"Jongens, dit is om te wenen": ook Nokere draait uit op teleurstelling voor De Lie, die 2 keer volledig ontploft

Nokere moest hem vertrouwen geven, maar Arnaud De Lie bleef na de koers toch vooral met extra kopzorgen achter. Tot twee keer toe zagen we de Belgische kampioen atypisch parkeren. "Dit moet bekeken worden. Hier moet over gesproken worden", fronste ook onze commentator José De Cauwer de wenkbrauwen.

"Het gevoel op training was niet top. Ik zoek een beetje naar mijn vorm. Maar koersen is de beste manier om die vorm te vinden", vertelde de Belgische kampioen nog voor Nokere Koerse. Maar de kasseienwedstrijd zou geen opsteker, maar een ferme opdoffer worden voor De Lie. Al op 45 kilometer van de streep moest hij opvallend snel passen wanneer Jasper Philipsen een eerste bommetje dropte (bekijk hierboven).

Daarna kwam De Lie wel weer in koers, maar het tafereel van tevoren zou geen toeval blijken. Wanneer Philipsen in het slot nog eens doortrok, zakte De Lie volledig weg en moest hij zelfs het peloton laten gaan. Het schouderklopje van zijn ploegmaat was veelzeggend.

"Dit moet bekeken worden. Hier moet over gesproken worden", zag ook onze commentator José De Cauwer. "Jongens, dit is om te wenen voor hem. Zoiets wil je niet meemaken als renner."