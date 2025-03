"Het moet verschrikkelijk zijn om zo te blokkeren": Karl en José zien nieuw "voorjaarsprobleempje" bij Arnaud De Lie

Ook de nieuwe aankomst van Nokere Koerse zorgde voor stof tot nakaarten bij onze commentatoren Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer. Jasper Philipsen verdween stevig geschaafd in de ziekenwagen, terwijl hij "onderweg de beste man in koers was." Dat was Arnaud De Lie zeker niet. "Hij wil er echt iets van maken, maar dan valt dat tegen. Dat moet pijnlijk zijn."

Karl: "Alles stond in het teken van de veiligheid, met een nieuwe aankomstzone. En wat gebeurt er dan? Een zware val in de laatste kilometer."

José: "Niet aan superhoge snelheid, maar wel met daarbij de topfavoriet. Die onderweg getoond had dat hij onderweg helemaal de beste man in koers was. Doodjammer."

Karl: "Laat ons hopen voor Jasper Philipsen dat de schade meevalt. Hij is wel op eigen benen in de ziekenwagen gestapt, maar nog drie nachtjes slapen en het is al Milaan-Sanremo. Philipsen wou er hier nog een laagje opleggen."

José: "Dat was ook onderweg te zien. Als je hem een tweede, derde en vierde keer ziet aangaan, weet je dat hij hier is om te trainen. En ook om mee te sprinten, want hij zat niet in verloren positie."