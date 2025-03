"Het gevoel op training was niet top": Arnaud De Lie begint aan zoektocht naar zijn vorm in Nokere Koerse

Geen Milaan-Sanremo, wel Nokere Koerse voor Belgisch kampioen Arnaud De Lie. Door ziekte voelde hij zich niet voldoende klaar voor de tocht van bijna 300 km in Italië. "Ik zoek een beetje naar mijn vorm", vertelde De Lie voor de start van de Vlaamse voorjaarsklassieker. "Koersen is de beste manier om die vorm te vinden", denkt hij.

"We hebben met de ploeg de afspraak om Nokere te rijden en het is een mooie koers. Ik ben dus blij om hier te starten", vertelt hij.

Door ziekte voelde De Lie zich niet voldoende klaar voor Milaan-Sanremo van komende zaterdag. "Het gevoel op training was niet top. Ik zoek een beetje naar mijn vorm."



"Koersen is de beste manier om die vorm te vinden", denkt De Lie.



Ook het vernieuwde parcours in Nokere valt in de smaak. "Het is echt een mooie aankomst. Positionering is minder belangrijk en het lijkt minder gevaarlijk. Volgens mij is de finish nu nog zwaarder."



"Het is altijd plezant om hier te rijden, heel attractief met veel aanvallen tijdens de koers. We zullen zien wat we ermee doen", sluit hij af.