"Eergevoel" domineert eerste Milaan-Sanremo voor vrouwen: "Stem je koers af op Marianne Vos en je bent dicht bij de zege"

vr 21 maart 2025 13:50

Met Milaan-Sanremo Donne krijgt het eerste monument van het seizoen eindelijk ook een koers voor het vrouwenpeloton. Analiste Ine Beyen wacht het koersverloop van de openingsdans met belangstelling af en benadrukt het gewicht dat aan deze koers wordt gehangen: "Wie wint, schrijft geschiedenis."

Ze hebben er lang op moeten wachten, maar de vrouwelijke toppers kunnen zaterdag eindelijk elkaar uitdagen op de Capi, de Cipressa en de Poggio. Nagelnieuw is Milaan-Sanremo Donne niet, want tussen 1999 en 2005 stond de Primavera Rosa op de kalender. Voor de quizzers onder ons: Trixi Worrack is de laatste laureate op de erelijst. Maar kijk: na veel vijven en zessen krijgt het eerste monument van het wielerseizoen zaterdag ook een volwaardig hoofdstuk bij de vrouwen. "Eindelijk", kan Ine Beyen haar enthousiasme niet verstoppen. "Ik reed zelf nog bij de junioren ten tijde van de Primavera Rosa, maar nu hebben 4 van de 5 monumenten (enkel de Ronde van Lombardije ontbreekt nog) een vrouwenkoers." Niet alleen op de geboorte van de koers hebben we lang moeten wachten, ook rond het parcours werd lange tijd verstoppertje gespeeld. "We weten het pas sinds enkele weken, maar iedereen ging wel uit van een gelijkaardige route. Alleen de afstand was nog een vraagteken."

Wat mij betreft had die afstand gerust meer mogen zijn. Wellicht zullen logistieke of organisatorische redenen een rol spelen voor de kortere afstand. Ine Beyen

Er is uiteindelijk afgeklokt op 156 kilometer tussen Genua en Sanremo. "Wat mij betreft had die afstand gerust meer mogen zijn. In de Tour de France Femmes hebben we al ritten gezien van 170 kilometer." "Er zijn limieten voor de afstand van een vrouwenkoers, maar Sanremo staat bij de mannen natuurlijk synoniem voor een marathon. Wellicht zullen logistieke of organisatorische redenen een rol spelen voor de kortere afstand, neem ik aan." Maar een Milaan-Sanremo met 20 kilometer extra, het zou wel een slok op de borrel gescheeld hebben. "Klopt, zeker voor de jongere garde. Voor meisjes tussen 19 en 22 jaar zou dat 100 kilometer extra zijn tegenover een juniorekoers. Dat zou wat van het goeie te veel zijn." "Ik denk hierbij aan Cat Ferguson. Het Britse toptalent is nog maar 18 jaar, maar ze staat er heel snel als neoprof. Zondag werd ze nog 3e in de Trofeo Binda." "Ze staat ook op de voorlopige startlijst en ik houd haar in de gaten, maar haar programma is wel erg zwaar. Movistar heeft een beetje een reputatie om die jonge vrouwen meteen voor de leeuwen te gooien en hen te overladen met koersen."

Het parcours bij de vrouwen.

Geïsoleerde Vollering

Milaan-Sanremo heeft zelf ook een reputatie: wachten, wachten en nog eens wachten tot de voorspelbare explosie op de Poggio. Krijgen we een gelijkaardig scenario bij de vrouwen? "Dat denk ik wel", schat Beyen in. "Dit is de allereerste editie en iedereen wil deze Milaan-Sanremo op zijn naam zetten. Niet alleen de renners, ook de ploegen." "Kijk naar FDJ-Suez en Demi Vollering. Na de Strade Bianche zei haar ploeg dat ze naar deze koers zou pieken voor ze op hoogtestage vertrekt en dat ze daarom de kasseikoersen skipt." "Dat heeft met het eergevoel te maken. Kijk naar hoe blij men was met de eerste editie van de TDF Femmes. Dat geldt ook voor deze koers. Het is een eer om te rijden over deze wegen en wie wint, schrijft geschiedenis."

Demi Vollering won de Strade Bianche en heeft haar zinnen gezet op Milaan-Sanremo.

Net daarom verwacht onze analiste "een afwachtend koersverloop". "Veel ploegen hebben ook meerdere kaarten om te spelen, want sprintsters zoals Lorena Wiebes en Elisa Balsamo kunnen dit aan. Balsamo won zondag de Trofeo Binda, Wiebes reed deze week de op 2 na snelste tijd op de Poggio." "Op de Cipressa zullen ze het peloton wel uitdunnen, maar vraag me niet met hoeveel rensters we aan de voet van de Poggio geraken. Dat kan je nu onmogelijk beantwoorden." Net zoals de vraag wie de topfavoriete is? "Dan kom je toch weer uit bij Lotte Kopecky en Demi Vollering, hé." "Vollering was heel goed in de Trofeo Binda, maar ze zat snel alleen. Je kan haar sneller isoleren dan gewoonlijk en ze zal op een sterke Juliette Labous moeten kunnen rekenen zoals in de Strade Bianche."

Lotte Kopecky weet waar ze mee bezig is en ze zal klaar zijn, maar ik blijf het een gewaagde keuze vinden om je seizoen aan te vatten in deze koers. Ine Beyen

Wie de kansen van Kopecky weegt, tast in het duister. MSR Donne wordt haar eerste koersdag van het jaar. "Een tweetal weken geleden liet ze verstaan dat ze perfect op schema zat." "Ze weet waar ze mee bezig is en ze zal klaar zijn, maar ik blijf het een gewaagde keuze vinden om je seizoen aan te vatten in deze koers." "Kopecky is normaal een renster die ritme en prikkels nodig heeft. Ze koerst en traint veel, vaak neemt ze er nog de piste bij. Nu doet ze het compleet anders, maar ze heeft al vaak op een andere manier gewonnen."

Lotte Kopecky verkende woensdag de finale van Milaan-Sanremo.

Vos' leesbril