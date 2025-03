"Dit is het gevaarlijkste dat er is": Tom Boonen vindt nieuwe aankomst Nokere Koerse allesbehalve een verbetering

De nieuwe finish van Nokere Koerse moest de veiligheid ten goede komen. Maar een val met Jasper Philipsen zorgde voor een averechts effect. Tom Boonen weet waarom. "Het is gewoon een lesje fysica", vertelt hij in Wielerclub Wattage.

"Een lange rechte aankomst met een afdaling in is het gevaarlijkste dat er is", opent Boonen zijn betoog.

Tom Boonen over de valpartij in Nokere Koerse

Boonen legt de situatie uit aan de hand van een lesje fysica: "De renners kwamen nu uit een afdaling voordat ze bergop moesten."



"De achterste renners zaten dus al 300 of 400 meter te freewheelen en wilden naar voren, terwijl de voorste renners zichzelf bergop kapotreden."



"Het gevolg is dat de voorste renners erdoor zakten en de achterste renners naar voren kwamen. En daar was niet veel ruimte voor." Een zware valpartij was het gevolg.