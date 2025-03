"Dit is een mindfuck man": Romelu Lukaku barst in lachen uit bij vraag Vandenbempt in het Frans

Amusant moment tijdens het persmoment met Romelu Lukaku. Omdat de tolk die alles naar het Oekraïens moest vertalen alleen het Frans machtig was, konden er geen vragen in het Nederlands gesteld worden. Alleen was het voor de recordschutter een vreemde ervaring om onze Peter Vandenbempt plots in het Frans bezig te horen. Lukaku barstte in lachen uit: "Dit is een mindfuck man", gierde hij het uit. Nadien volgde er nog een leuk moment toen de spits zich bij de tolk verontschuldigde voor zijn lange antwoorden.