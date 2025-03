"De waakhond moet niet blaffen, maar wel bijten": inspireert de zaak-Paqueta ons land tot strengere gokwetten?

De zaak rond Lucas Paquetá zal de komende weken met argusogen opgevolgd worden. Niet alleen in Engeland, waar een levenslange schorsing dreigt voor de Braziliaanse voetballer, maar ook in ons land. Wat kunnen wij leren uit de affaire waarbij een loopje werd genomen met de gokregels?

Nilis junior kampte met een gokverslaving, begeleidt nu probleemgokkers en zet zich in voor bewustwording en preventie rond gokverslaving.

In de procedure wordt nagegaan of Paquetá opzettelijk gele kaarten heeft gepakt om geld te verdienen voor vrienden en familie.

De directe link tussen het eiland en West Ham-speler Lucas Paqueta ligt voor de hand en ook in het gokdossier speelde de middenvelder zelf een rol.

Voor wie op een eiland geleefd heeft: enkele weddenschappen op Paquetá Island tussen november 2022 en augustus 2023 worden in Engeland met een vergrootglas bekeken.

"Hoe sneller de beslissing valt, hoe groter de kans is op dwangmatig gokken. Het geeft je een adrenalineboost en het kan je gokgedrag sneller doen escaleren."

Denk aan een corner, een kaart, een vervanging, een VAR-moment of het aantal minuten toegevoegde tijd.

Wie denkt aan gokken in het voetbal, komt al snel bij matchfixing terecht, maar ook microweddenschappen of spotfixing zijn dus schering en inslag.

Arne Nilis erkent dat hij zelf heeft gezondigd aan zulke weddenschappen tijdens zijn verslaving.

"Op het resultaat van een match van 90 minuten moet je lang wachten. Voor een probleemgokker is het interessanter als de beloning sneller volgt."

Een strengere regulering is noodzakelijk in ons land, benadrukt Nilis meermaals. "Je moet overgaan tot beperkingen of een verbod. Zo kan er minder manipulatie zijn."

"Er moet een betere monitoring zijn door de gokkantoren waarbij men verdachte patronen detecteert. Maar een nog grotere stap vooruit is het aanwakkeren van de bewustwording."

"Sensibiliseer in sportclubs en licht de betrokkenen in van de risico's. Ook topsporters, over wat wel en niet mag."