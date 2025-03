Zorgt stappenplan van "dokter Storck" opnieuw voor miraculeuze redding onderin? "Kortrijk heeft bloed geroken"

"Waar hij al zit in zijn ontsnappingsplan? Volgens mij is hij nu bezig met 'fase Haasje-Over'."

De IJslander is er niet meer, maar ook dit jaar lijkt de verantwoordelijke voor de plotse reanimatie van de West-Vlamingen een trainer. "Dokter Storck", klinkt het zonder twijfel in 90 Minutes. "Die mag mijn knie ook wel eens komen opereren", grapt Filip Joos meteen.

Toen loodste ex-coach Freyr Alexandersson hen via barrages tegen Lommel naar een verlengd (en onverwacht) verblijf in eerste klasse.

Dat verschil valt volgens Tuur Dierckx zeker te overbruggen. "Het is te doen, hé", rekent hij op spanning in de degradatiestrijd. "Ze hebben bloed geroken", klinkt het ook al snel.

"Als je je eerste wedstrijd wint, ligt de boel weer helemaal open en is het alle hens aan dek bij de rest." Op die eerste speeldag ontvangt Kortrijk wel leider Cercle Brugge.

In een ideaal scenario had Joos Kortrijk tegen Beerschot zien spelen. "Want als je wint, krijg je direct een van de twee voorliggers in het vizier."

Over Beerschot was de conclusie trouwens duidelijk. "Die schrijven we al op als zekere zakker." De Ratten kunnen na één wedstrijd al definitief degraderen. Dan moet STVV winnen en Cercle een puntje pakken.

"Als je dat scenario in het buitenland moet gaan uitleggen ...", grapte Joos. "We hebben een team dat na één match al kan zakken. We gaan de play-offs toch missen, hé."