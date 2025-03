Zo staan de sterren voor Nokere Koerse: op naar sprintduel Philipsen-De Lie?

wo 19 maart 2025 08:24

Nokere Koerse is traditioneel een sprintersfestival, dat dit jaar wel niet meer finisht op de kasseitjes van de Nokereberg. Voor de sterren zocht de Sporza-jury het dan ook bij de rappe mannen aan de start.

3 sterren

Geen Tim Merlier aan de start dit jaar. De winnaar van de voorbije 3 edities kiest voor andere doelen. De kans is dus groot dat we een nieuwe naam op de erelijst krijgen, misschien wel een nieuwe Belgische naam?



Jasper Philipsen is zonder twijfel de renner met de meeste adelbrieven. Hij wil in Nokere Koerse na een trainingsstage de laatste hand aan zijn vormpeil leggen richting Milaan-Sanremo.



Achter de naam van Arnaud De Lie, die zich op het laatste moment heeft teruggetrokken voor Sanremo, staat dan weer een vraagteken. Is hij al voldoende hersteld van zijn ziekte om mee te doen voor de winst?

2 sterren

Met Milan Fretin vinden we nóg een Belg terug in dit sterrenlijstje. De sprinter van Cofidis schoot als een pijl uit een boog bij de start van het seizoen, maar voorlopig moet hij het in de Belgische koersen doen met ereplaatsen.



Alberto Dainese kon dit seizoen nog niet winnen, maar hij bewees in de eerste rit van Parijs-Nice - waar hij derde werd - dat hij aan het groeien is. Kan hij in Nokere oogsten?



Nog met 2 sterren: een vaste naam in de Belgische sprintkoersen, namelijk Hugo Hofstetter. 3e in Kuurne, 7e in Le Samyn, 2e in de GP Criquielion en 4e in de GP Monseré. Straks eindelijk 1e in Nokere?

1 ster