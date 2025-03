Waarom spelen de Rode Duivels eigenlijk in Murcia in Spanje tegen Oekraïne?

Bestemming Murcia voor de Rode Duivels. Dat Oekraïne de Belgische nationale ploeg straks niet in eigen land kan ontvangen, ligt voor de hand. Maar waarom wordt er precies uitgeweken naar het stadion van een Spaanse derdeklasser?

In het gezellige Estadio Nueva Condomina van derdeklasser Real Murcia is er plaats voor 30.000 fans.

Vreemd genoeg moeten de Rode Duivels straks geen koers zetten richting het oosten, maar wel naar het zuiden. Want Oekraïne werkt zijn thuiswedstrijd tegen België af in Murcia - een Spaanse stad die ruim 2.800 kilometer verwijderd ligt van Kiev.

Anno 2025 is de Oekraïense nationale ploeg (jammer genoeg) nog steeds een voetbalvluchteling. Want sinds de Russische invasie van drie jaar geleden heeft het nummer 25 van de FIFA-ranking nooit meer een echte thuismatch gespeeld. Oekraïne week voor zijn wedstrijden dan maar noodgedwongen uit naar nabijgelegen landen. Zo opende Polen vaak de armen, maar ook in Duitsland, Slovakije en Tsjechië vond de ploeg onderdak.

Het Estadio Nueva Condomina is donderdag gastheer voor Oekraïne - België

Bij Oekraïense bronnen valt te horen dat de federatie om meerdere redenen koos om uit te wijken naar Murcia.



Eerst en vooral wou bondscoach Serhij Rebrov in de aanloop naar het dubbele duel tegen de Duivels een trainingskamp organiseren in Spanje. Dat bleek namelijk ook een succesrecept tijdens de barrageduels richting het EK een jaar geleden.

En als je daar dan toch bent...



Daarnaast zouden ook economische redenen een rol spelen. In tegenstelling tot vroeger zijn de 'huurprijzen' voor stadions in Centraal-Europa flink de hoogte in gegaan. Het maakte de optie-Murcia alleen maar interessanter.

Bovendien was er al een band tussen de Oekraïense federatie en de Spaanse derdeklasser, want in november 2023 maakte de U23 van het land al eens gebruikt van het stadion.

Tot slot is er ook nog een emotionele reden.

Rond de Costa Blanca was er zelfs voor het uitbreken van de oorlog al een grote Oekraïense gemeenschap te vinden. Ook nadien nam de regio een voortrekkersrol op zich door vluchtelingen op te vangen en hulpcentra te openen.



Enkele uren voor de aftrap van het duel tegen de Rode Duivels wordt er zelfs een liefdadigheidswedstrijd georganiseerd tussen enkele Oekraïense voetballegendes, zoals Jevhen Konopljanka, en lokale spelers. Alle opbrengsten gaan naar getroffen landgenoten.