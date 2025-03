Vincent Mannaert wil Rode Duivels uit dal zien kruipen: "Wil en overtuiging om weer aan te knopen met resultaten van weleer"

wo 19 maart 2025 13:02

"De olifant is uit de kamer", sloot Vincent Mannaert dinsdag de zaak-Thibaut Courtois af. De eventuele plooien in de kleedkamer van de Rode Duivels werden begin deze week gladgestreken in een groepsgesprek. "Het wordt tijd dat het voetbal weer centraal staat", zegt de sportief directeur van de voetbalbond in de aanloop naar de Nations League-matchen tegen Oekraïne.

Met het tweeluik tegen Oekraïne in de Nations League kan er voor het eerst onder het bewind van Vincent Mannaert gevoetbald worden. De sportief directeur van de voetbalbond benadrukt dat hij een positieve vibe voelt bij Rode Duivels. "Ik merk veel drive en goesting om weer aan te knopen met resultaten. De eerste indruk is me wel bevallen. Ik heb een goed gevoel. Het is ook fijn om vast te stellen dat iedereen hier graag wil zijn", merkt Mannaert op. "Alle internationals, ook jongens als Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku, hebben heel duidelijk aangegeven dat ze erbij wilden zijn. Dat toont aan dat het ook bij hen goed zit wat betreft het gevoel voor de nationale ploeg."

Alle internationals hebben heel duidelijk aangegeven dat ze erbij wilden zijn. Vincent Mannaert

Mannaert is niet blind voor het werk dat er op de plank ligt. "Het wordt tijd dat het voetbal weer centraal staat. Dat probeer ik te faciliteren, samen met de bondscoach. We komen uit een dal, maar het is de wil en de overtuiging van iedereen om weer aan te knopen met de goeie resultaten van weleer." De eerste selectie van Rudi Garcia heeft een nadrukkelijk JPL-tintje. De invloed van Mannaert? "De bondscoach heeft een duidelijke mening. Hij hakt de knopen door", klink het. "Hij heeft gewoon vastgesteld dat er goeie en interessante Belgen actief zijn bij de Belgische topclubs, jongens die ook Europees heel goed standhouden." "Dus dat is een logische keuze geweest. Er is niet zozeer geopteerd voor de voorzichtige of de politiek correcte keuze, maar wel voor de best mogelijke selectie. En die keuze, daar is de bondscoach de eindverantwoordelijke voor."

Dubbele nationaliteit