Vincent Mannaert is blij met finale afhandeling van zaak-Courtois: "Hij heeft het maximale gedaan"

"Meer kan ik niet doen", blikt de sportief directeur van de Belgische voetbalbond tevreden terug. "Thibaut was zelf vragende partij, dan moet je het gewoon afsluiten. Dat gaan we doen."

Nog niet zo lang geleden dropte Koen Casteels het bommetje dat het verhaal van Courtois nog sluimert in de spelersgroep. Zijn er vandaag nog Duivels die hem liever niet zien komen?

"Het goede is dat het een intern gesprek betrof", reageert Mannaert gevat. Daar heeft iedereen de gelegenheid gekregen en er waren spelers die zich uitgesproken hebben."

"Het belangrijkste is dat het op een serene, constructieve manier is afgehandeld. Maar het was zeker open en transparant: er is geen vraag om thema uit de weg gegaan. Het is mooi om vast te stellen dat ze de gelederen gesloten hebben en we met zijn allen kunnen vooruitkijken."

En dus was een (nieuwe) openlijke sorry geen must: "Ik vond het persoonlijk een zeer open en duidelijke Courtois op de persconferentie."