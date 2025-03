Thibaut Courtois had "goed gesprek" met andere Duivels: "Ik begrijp nu beter waarom ze teleurgesteld waren"

Spijt? Ik weet dat ik fouten gemaakt heb. Op dat moment was ik misschien mentaal niet 100% klaar om erop te reageren. Ik kan niet veranderen wie ik ben, soms impulsief. Toen ik naar de trainer en Vercauteren ben gestapt, voelde ik een reactie waardoor er voor mij geen weg terug was. De bond had het toen beter kunnen doen, maar er is veel tijd over gegaan. Achteraf kun je spijt hebben van bepaalde reacties, maar als er een relatiebreuk is met een trainer, wordt het erg moeilijk. We moeten elkaar altijd steunen.

Thibaut Courtois