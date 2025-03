Red Panthers branden van ambitie onder nieuwe bondscoach: "Willen WK-medaille winnen, dat staat buiten kijf"

De start onder Van Eijk was in elk geval veelbelovend: in de Hockey Pro League werd 2 keer gewonnen van Australië en ook Argentinië, de nummer 2 van de wereld, werd voor het eerst verslagen.

"Het hele team is erg ambitieus en de jongeren die erbij komen, blaken van het zelfvertrouwen. Een medaille winnen op een mondiaal toernooi is echt haalbaar", is Van Eijk overtuigd.

"De Pro League-wedstrijden in Argentinië geeft een extra stukje zelfvertrouwen dat er heel wat in deze groep zit. En dat het WK volgend jaar in België plaatsvindt, is ontzettend motiverend."

Die nieuwe accenten moeten voor het laatste stapje zorgen bij de Panthers: een medaille op mondiaal niveau. "Dat is de volgende stap in onze ontwikkeling en we vinden dat dat een realistische doelstelling is: we willen een medaille winnen op het WK, dat staat buiten kijf", klinkt het resoluut.

Voor ervaren rotten als Judith Vandermeiren of Alix Gerniers, die België nog meemaakten als een mondiale middenmoter, blijft het toch een apart gegeven, die Belgische branie.

"Ik had nooit gedacht dat we met de Panthers zo'n hoog niveau zouden halen", is Vandermeiren eerlijk. Zij had die zege tegen Argentinië ook niet verwacht. "Ik was misschien degene die het meest twijfelde. Ik was voorbereid op een pak rammel. Maar die jonge speelsters zijn heerlijk arrogant en willen alles winnen."

En dat werkt aanstekelijk. "Het smaakt naar meer. Het geloof in medailles leeft in de groep. Ons team is jong en heel ambitieus. En de nieuwe bondscoach heeft veel goeie ideeën om die laatste stap te zetten. Dan denk ik dat we echt elke tegenstander kunnen verslaan."