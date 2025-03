Ondanks 2 ATP-titels en enorme sprong op de ranking: Malisse niet langer coach van toptennisser Alexei Popyrin

Coach Xavier Malisse (44) en toptennisser Alexei Popyrin (25) gaan in onderling overleg uit elkaar. Na 2,5 jaar zetten de twee een punt achter hun samenwerking. De Belg leidde Popyrin de voorbije jaren naar zijn hoogste plaats op de wereldranglijst.

Uiteindelijk ging de Amerikaan Michael Russell aan de haal met de trofee, die sinds 2021 de coach is van Taylor Fritz, het nummer 4 van de wereld.

De voormalige nummer 19 van de wereld werd in 2024 net niet benoemd tot Coach van het Jaar op de ATP Awards door de opmerkelijke ontwikkeling van Popyrin.

"Ik wil Xavier bedanken voor alle geweldige herinneringen, de goeie sfeer en het harde werk. Bedankt en veel succes in de toekomst", deelde de Australiër mee via zijn sociale media.

In het begin van hun samenwerking stond Popyrin nog buiten de top 100 op de ATP-ranking, maar onder Malisse klom de 25-jarige tennisser richting de top van het tennis. In augustus stond de Australiër zelfs even op de 23e plaats van de wereldranglijst.

Daarnaast won Popyrin onder Malisse twee ATP-titels: het ATP 250-toernooi in Kroatië en het felbegeerde Masters 1.000-toernooi in Canada. Maar nu komt er dus een einde aan hun samenwerking.