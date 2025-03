Met een opvallende opener en twee personen die een steekje kregen: de persconferentie Courtois door de ogen van Vandenbempt

di 18 maart 2025 15:54

21 boeiende minuten in Tubeke. Zonder echt de zware quotes boven te halen, was het langverwachte persmoment met Thibaut Courtois toch leerzaam. Peter Vandenbempt zat op de eerste rij en blikt terug: "Expliciet nog eens excuses over zijn lippen krijgen? Dat zat er toch niet in."

Zelden kondigde de eerste dag van een interlandperiode zich zo boeiend aan.



Terwijl de journalisten meestal mogen warmdraaien met de debutanten bij de Rode Duivels, nam nu Thibaut Courtois meteen het woord in de perszaal van het Proximus Basecamp.



Om te praten over het 'verzoeningsgesprek' dat hij had met de andere Rode Duivels en vooruit te blikken op zijn tweede hoofdstuk bij de nationale ploeg. "Ik had de indruk dat Courtois toch een beetje nerveus en onwennig was", beschrijft Peter Vandenbempt de lichaamstaal van de doelman. "Zelfs voor een ervaren en zelfverzekerd man als Courtois is zo'n moment toch een beetje vervelend. Je weet niet wat er tijdens dat persmoment allemaal op je af gaat komen. Nadien gaf Courtois heel duidelijk en op een open manier zijn mening." Maar voor de Real-keeper zelf het woord nam, opende kersvers perschef David Steegen de persconferentie met een frappante mededeling. "Het was opvallend dat Steegen in het begin meteen duidelijk stelde dat Courtois in december 2023 bij Sporza al eens zijn excuses aangeboden had aan fans en spelers." "In zijn discours gaf Courtois wel toe dat hij soms fout zag, maar nog eens expliciet excuses over de lippen krijgen? Dat zat er niet in. Ik hoor dat dat ook in het overleg met de andere spelers niet het geval was."

Nooit bij naam genoemd

Voorts hoorde Vandenbempt hoe Courtois toch nog eens een prikje uitdeelde richting twee personen in het bijzonder. De eerste zou hij zelfs nooit bij naam noemen.



"Volgens Courtois is heel veel onvrede bij de spelers te herleiden tot foute informatie die verspreid is door één persoon: de vorige bondscoach Domenico Tedesco", aldus Vandenbempt. "Daardoor kon hij begrijpen dat sommige spelers problemen met hem hadden. Maar zijn aversie tegenover Tedesco is dus alleen maar groter geworden, zoveel is duidelijk."

En dan was er nog een snauw naar Koen Casteels. "Courtois had duidelijk geen begrip voor zijn uitlatingen", hoorde onze journalist. "Hij zei dat je man en paard moet nemen en anders beter zwijgt. Daar gaf hij Casteels toch een veeg uit de pan."

Is het probleem in het hoofd en het hart van iedere geselecteerde verdwenen? Dat denk ik niet. Peter Vandenbempt