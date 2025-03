LIVE (12.45 u): Hoe beleeft Thibaut Courtois zijn terugkeer bij Rode Duivels? Volg straks zijn persconferentie

Na jarenlange afwezigheid is de nationale nummer 1 weer Rode Duivel. Thibaut Courtois spreekt deze middag over zijn terugkeer in en bij België. Hoe werd hij ontvangen in Tubeke? Volgde er een gesprek met bondscoach Garcia? En hoe kijkt Courtois naar de toekomst? Zijn antwoorden - en die van Youri Tielemans - kun je hier live volgen vanaf 12.45 uur.