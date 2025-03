Levenslange schorsing dreigt voor 'man van 95 miljoen euro': Engelse voetbalbond wil zware straf voor Lucas Paquetá na gokschandaal

di 18 maart 2025 16:04

Lucas Paquetá weet over een 3-tal weken of hij ooit nog competitief zal mogen voetballen.

In het Verenigd Koninkrijk is deze week de zaak tegen de Braziliaanse voetballer Lucas Paquetá (27) van start gegaan. De Engelse voetbalbond dreigt met een levenslange schorsing nadat de middenvelder van West Ham de gokregels had overtreden door opzettelijke gele kaarten te pakken. Zelf ontkent hij alle betrokkenheid.

Een 60-tal weddenschappen verspreid over 4 Premier League-wedstrijden tussen november 2022 en augustus 2023 trokken vorig jaar de aandacht van de Engelse voetbalbond. Tijdens die wedstrijden werd er ongebruikelijk veel gegokt op een gele kaart voor de Braziliaanse spelmaker Lucas Paqueta. Weddenschappen op gele kaarten zijn niet vreemd binnen het gokmilieu, ware het niet dat het merendeel van de weddenschappen werd geplaatst op Paquetá Island, een idyllisch strandparadijs van pakweg een halve vierkante kilometer groot voor de kust van Rio de Janeiro, waaraan de voetballer zijn naam ontleent.

Shirtsponsor als klokkenluider

Ironisch genoeg werd het grootste deel van de inzetten geplaatst op Betway, de shirtsponsor van West Ham. Betway bracht als eerste bookmaker de International Betting Integrity Association (IBIA) op de hoogte nadat ook was gebleken dat het grootste deel van het de inzetten afkomstig was van nieuwe accounts.



Uit analyse van de gokactiviteiten in Brazilië bleek later dat veel van de weddenschappen werden geplaatst via rekeningen die waren gekoppeld aan leden van de Paquetá-familie, waaronder zijn oom. De opeenstapeling van feiten sterkte het vermoeden van FIFA en FA dat Paquetá opzettelijk gele kaarten pakte om geld te verdienen voor vrienden en familie. “Er wordt beweerd dat hij heeft geprobeerd om het verloop, het gedrag of enig ander aspect in deze wedstrijden te beïnvloeden door opzettelijk een kaart van de scheidsrechter proberen te krijgen”, aldus het statement van de FA. Dit deed hij met de bedoeling “om de gokmarkt te beïnvloeden, zodat een of meer personen winst zouden maken bij het gokken”.

Ivan Toney

Exuberante winsten werden wellicht niet geboekt gezien de ingezette bedragen eerder bescheiden waren: de laagste inzet bedroeg een 8-tal euro, de hoogste een slordige 475 euro. Desalniettemin mogen voetballers in de Premier League volgens de FA-regels geen weddenschappen plaatsen of informatie doorspelen naar gokkers. In 2023 werd voormalig Brentford-aanvaller Ivan Toney nog acht maanden geschorst na het veelvuldig overtreden van de gokregels. Ook Harry Toffolo, verdediger van Nottingham Forest, moest in 2024 vijf maanden aan de kant blijven staan na 375 inbreuken op de regels.

Afgesprongen miljoenentransfer