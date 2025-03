Jannik Sinner maakt planning na dopingschorsing bekend: Rome en Hamburg bereiden hem voor op Roland Garros

di 18 maart 2025 16:29

Jannik Sinner (23) zal op 7 mei voor het eerst weer in actie komen op het Masters 1000-toernooi in Rome na zijn schorsing. De Italiaan werd op 9 februari voor 3 maanden geschorst omwille van een positieve dopingtest. Sinner zal zich daarna via het toernooi van Hamburg klaarstomen voor Roland Garros.

Vanaf 5 mei mag Jannik Sinner (23) zich weer tennisser noemen, want dan loopt de schorsing van de nummer 1 van de wereld af. In februari werd Sinner geschorst na een positieve test op het verboden middel clostebol, wat volgens hem te wijten was aan een spray die zijn kinesist had gebruikt voor een wonde aan zijn vinger. Via lichamelijk contact moet de verboden substantie in het lichaam van Sinner terechtgekomen zijn, aldus zijn verdediging. Sinner schikte uiteindelijk met het Wereldantidopingagentschap (WADA) en kreeg zo een schorsing van slechts 3 maanden in plaats van de gebruikelijke 1 à 2 jaar.

De Hamburg Open is een mooi toernooi met een grote geschiedenis in het tennis. Jannik Sinner, nummer 1 op de ATP-ranking

Eerst Rome, daarna Hamburg