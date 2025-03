Iedereen Bondscoach: jij kiest voor experimentele defensie mét Mechele en Courtois weer in doel tegen Oekraïne

De allereerste basiself van Rudi Garcia is gegarandeerd een moeilijke puzzel voor de bondscoach. Dus heeft de Sporza-surfer hem een handje geholpen. Jullie kiezen resoluut voor een experimentele defensie met Brandon Mechele en Thibaut Courtois. Vooraan is het alle remmen los met ook De Ketelaere als speerpunt tegen Oekraïne.

Voor het centrale duo kozen jullie voor Zeno Debast en Brandon Mechele . De verdediger van Club Brugge wordt zo beloond voor zijn sterke optredens in de Champions League.

De Sporza-surfer zegt "ja" tegen de terugkeer van Thibaut Courtois in doel bij de Rode Duivels . De keeper wint het ruimschoots van zijn Belgische concurrenten.

Centraal op het middenveld moeten volgens de Sporza-surfers Youri Tielemans en Kevin De Bruyne een tandem vormen.

Voorts kiezen jullie zonder pardon voor de aanval tegen Oekraïne in Murcia. Charles De Ketelaere is een extra aanspeelpunt in de rug van het aanvallende trio.

Dat bestaat uit Leandro Trossard en Jeremy Doku op de flanken. Uiteraard maakt kapitein Romelu Lukaku de basiself compleet.

Een winnende formule?