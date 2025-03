Iconische aankomst gaat op de schop in Nokere Koerse, dus past Tim Merlier voor historische 4 op 4: "Veiligheid is prioriteit"

di 18 maart 2025 17:24

Morgen staat Nokere Koerse op de koersplanning. Anders dan de afgelopen drie jaar zal Tim Merlier deze keer niet als eerste over de finish snellen. De sprinter van Soudal-Quick Step past voor een 4 op een rij in zijn thuiskoers. Maar waarom eigenlijk? Het antwoord daarop vinden we, onder meer, in de hertekende finale.

Wie Nokere Koerse zegt, denkt onmiddellijk aan de iconische aankomst op top van de Nokereberg, waar de semiklassieker in het verleden altijd werd beslist.



In december kondigde de koersorganisatie echter aan dat de finish dit jaar op de Waregemsestraat komt te liggen. De reden daarvoor is niet ver te zoeken: veiligheid. De afgelopen seizoenen kon men in Nokere niet om valpartijen heen.

Keuze voor veiligheid

Hoewel de klim zelf niet gevaarlijk was, lag het meeste risico in een afdaling in de laatste kilometer. Daar lagen een paar riskante bochten, waar valpartijen bijna onvermijdelijk leken.



En dus kwam de Waregemsestraat in beeld, een helling die oploopt aan 4 procent.

"Het was geen evidente beslissing", zei Robrecht Bothuyne bij de aankondiging in december.



Als lid van het organisatiecomité besliste hij mee over de nieuwe aankomst. "Hoewel de iconische aankomst op de kasseien altijd bijzonder was, werd het in dialoog met renners en ploegen als snel duidelijk dat veiligheid prioritair is."



De aankomst zoals hij was, was simpelweg niet meer houdbaar. José De Cauwer

Iets wat ook onze commentator José De Cauwer, die naar verluidt de tip gaf van de Waregemsestraat, beaamt. “Het is de beste beslissing die de organisatie kon nemen."



"De aankomst zoals hij was, was simpelweg niet meer houdbaar. Deze nieuwe aankomst verzoent veiligheid, sportieve uitdaging en publiekssfeer met elkaar.”

Tim Merlier past voor thuiskoers

Een neveneffect van deze nieuwe aankomst, is wel dat favoriet en thuisrijder Tim Merlier niet voor een historische 4 op 4 gaat.



Zo wordt hij al zeker niet alleen recordhouder. Een eer die hij momenteel nog deelt met Hendrik Van Dyck, die tussen 1996 en 2000 ook drie keer zegevierde. Hoewel de koers passeert door zijn thuisdorp Wortegem-Petegem, en de finish op amper 5 kilometer van zijn voordeur ligt, laat hij het kopmanschap aan Luke Lamperti.



De 22-jarige Amerikaan wil zich in zijn seizoensdebuut meteen opwerpen als nieuwe sprintprins van de Wolfpack. Wordt het zo toch nog vier op een rij voor de blauwe brigade?