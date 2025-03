Eén speeldag schorsing voor Club Brugge-preses Bart Verhaeghe: "Grenzen van het fatsoen werden overschreden"

di 18 maart 2025 19:04

Met een week vertraging is Bart Verhaeghe dinsdag voor het Disciplinaire Comité van het Profvoetbal (DCP) verschenen voor zijn uitbarsting aan het adres van scheidsrechter Lawrence Visser na de match tegen Standard. Het bondsparket vroeg een schorsing van 2 weken, waarvan 1 week effectief, een eis die uiteindelijk gevolgd werd door het DCP.

Eerst nog even de veelbesproken feiten: na de verloren wedstrijd tegen Standard springt Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe uit zijn vel: "Ga je mij ook een kaart geven?", bijt hij scheidsrechter Lawrence Visser toe. "Je was verschrikkelijk!"



Volgens de advocaat van Verhaeghe trok zijn cliënt met die woorden niet de integriteit van de competitie of de ref in twijfel, wat door het bondsparket wel beweerd wordt.



Dat het een vernederende, frontale aanval was, wordt door Verhaeghe ook betwist. "Hij stond gewoon de spelers op te wachten zoals altijd en Visser passeerde hem." Verhaeghe bood bij het Disciplinaire Comité opnieuw zijn verontschuldigingen aan. "Ik keur mijn actie niet goed, maar ik vind het geen bedreigingen noch foute taal die ik gebruik." "Ik heb heel veel voor de scheidsrechters gedaan toen ik nog bij de voetbalbond zat en ik zeg er niets verkeerds mee als ik zeg dat wij hen betalen. Samen met alle clubs zijn we bezorgd over hun kwaliteit."



"Dat is gewoon de realiteit en geen bedreiging. Als dat al een bedreiging is, dan is het ver gekomen. Als ze dat zo aanvoelen, dan moeten ze die job niet doen."

Eis: 2 weken (waarvan 1 met uitstel) schorsing en 5.000 euro boete

Het bondsparket, vertegenwoordigd door Jan Keulen, veegde het merendeel van de bezwaren van Verhaeghe van tafel.



"Het debat over de kwaliteit van de spelleiding mag gevoerd worden. Maar niet op die plaats."



"Ik snap dat mijnheer Verhaeghe ook supporter is van Club, maar je mag van een voorzitter van een club ook verwachten dat hij zijn emoties onder controle kan houden of dat hij later op gepaste wijze reageert."



Als parallel verwijst het bondsparket niet, zoals wel vaker gedaan werd, naar Dimitri De Condé (de technisch directeur van Genk die 2 matchen geschorst werd na een aanvaring met Jan Vertonghen), maar wel naar Genk-bestuursleden Peter Croonen en Herman Nijs.



"Zij stonden, net als Verhaeghe, niet op het wedstrijdblad, maar werden toch geschorst en kregen een geldboete."

Volgens het bondsparket zijn er dus precedenten waarbij mensen die niet op het wedstrijdblad stonden - zoals ook Verhaeghe - wél gestraft werden. "Toch zijn er ook verzachtende omstandigheden. Hij heeft een blanco verleden en heeft zijn rechtstreeks aangeboden, ook aan scheidsrechter Visser." "We gaan het ook niet groter maken dan het is", suste Keulen. "Maar er is wel een reactie nodig." "Daarom eisen wij een schorsing van 2 weken, waarvan 1 week effectief. In die periode mag mijnheer Verhaeghe niet in de neutrale zone of de beschermingszone (plaats tussen de neutrale zone en de kleedkamers) komen. Wij eisen ook een boete van 5.000 euro." Dat de hoogte van die boete door het bondsparket werd aangepast aan "de financiële draagkracht" van Verhaeghe werd in een laatste riposte van de verdediging nog streng afgekeurd.

Disciplinair Comité volgt Bondsparket, met lagere boete