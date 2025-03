Drukke tijden voor de Sporza Wielermanagers, Edward Theuns geeft nog wat tips: "Ik geloof in Jonny"

Edward Theuns is al sinds jaar en dag een van de vele duizenden deelnemers aan de Sporza Wielermanager. Ook dit jaar is TeamTheuns, de naam van zijn ploegje, er weer bij. "En ik doe het niet slecht: 2795e. I've had worse." "Ik heb heel goed gescoord in het openingsweekend en hoop dat ik dat kan blijven volhouden met het oog op de minicompetities waarin ik zit." Zichzelf heeft hij niet geselecteerd. "Omdat ik mijn programma en mijn rol in de ploeg ken. Een tweetal jaar geleden mocht ik in koersen als Nokere of Le Samyn nog wel eens mijn kans gaan, maar nu niet meer." "Supererg vind ik dat niet, want we hebben een heel sterke ploeg en ik heb een belangrijke rol als helper. Alleen scoor je daar niet veel punten mee in de Wielermanager."

Gevraagd naar tips voor de komende koersen ziet Theuns vooral heil in de eigen Lidl-Trek-stal. "Al heb ik er op basis van jullie tips op de valreep nog Lukas Kubis ingezet en dat pakt tot nu toe heel goed uit."



"Daarnaast verwacht ik nog veel van Mathias Vacek. Hij is heel sterk aan het seizoen begonnen. Ik verwacht dat hij dit seizoen een iets vrijere rol zal krijgen."



"Ik geloof ook in 'Jonny', in Jonathan Milan. Een sterke coureur die snel is aan de finish. Ik hoop dat hij in Milaan-Sanremo al kan scoren en zeker ook in Gent-Wevelgem. Dat zou niet alleen goed zijn voor onze ploeg, maar ook voor mijn Wielermanager-ploeg."

Betekent dat dat Theuns de even sterke en misschien wel even rappe Mads Pedersen niet heeft? "Jawel, die staat er ook in. Hij is altijd een garantie op veel punten."



"Je mag maar 4 renners van dezelfde ploeg nemen en dus moest ik keuzes maken. Daarom dat ik bijvoorbeeld Tim Torn Teutenberg niet heb kunnen nemen. Dat zou nochtans een goeie tip zijn."