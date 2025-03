Djokovic' spelersvakbond sleept ATP en WTA voor rechter, die reageren gepikeerd: "Ze willen eindelijk rol van betekenis spelen"

De Professional Tennis Players Association (PTPA) heeft een reeks rechtszaken aangespannen tegen verschillende bestuursorganen in het tennis. De ATP en WTA voelen zich aangesproken en bijten nu al van zich af.

Verschillende huidige en voormalige spelers, onder wie Novak Djokovic, de Canadees Vasek Pospisil en de Australiër Nick Kyrgios, hebben samen met de spelersvakbond PTPA een reeks rechtszaken aangespannen tegen de bestuursorganen van de sport.



De PTPA klaagt onder andere over het beteugelen van concurrentie tussen toernooien (waardoor het prijzengeld laag gehouden wordt), een "draconisch" puntensysteem dat de wereldranglijst bepaalt, een onhoudbaar schema en financiële uitbuiting van spelers.



Ook zouden de bestuursorganen volgens de PTPA geen oog hebben voor het welzijn van spelers door ze te dwingen 's avonds laat en in extreme hitte te presteren.

De ATP, het bestuursorgaan van het mannentennis, kiest meteen voor de tegenaanval. "5 jaar na haar oprichting heeft de PTPA moeite om een rol van betekenis te spelen in het tennis", klinkt het scherp.



"Hun besluit om een juridische procedure te starten is dan ook weinig verrassend. We verwerpen hun aantijgingen ten stelligste en zullen onze positie krachtig verdedigen."



Ook bij de vrouwelijke tegenhanger van de ATP, de WTA, noemen ze de gerechtelijke stappen "betreurenswaardig". Ook zij beloven "een krachtige reactie".