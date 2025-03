Derde keer, goede keer voor Wout Alleman en Tsjech Stosek in Cape Epic: "Positieve flow proberen vasthouden"

Wout Alleman heeft dinsdag voor het derde jaar op rij een ritoverwinning geboekt in de loodzware Cape Epic, een achtdaagse mountainbikewedstrijd in Zuid-Afrika. Na het afzeggen van vaste partner Hans Becking, neemt onze 29-jarige landgenoot deel aan de beroemde rittenkoers met de Tsjech Martin Stosek (Buff-Megamo). Na twee mindere dagen, waarbij de West-Vlaming buiten de top 10 eindigde in een proloog en de eerste marathonrit, verliep dag 3 een heel stuk beter.

In een vlakke tijdrit over 66 kilometer, bleken Alleman en Stosek met een tijd van 2u13'05", 27 seconden sneller dan het Zwitserse duo Nino Schurter en Filippo Colombo.



Tienvoudig wereldkampioen Schurter voert wel nog steeds het algemeen klassement aan. Alleman volgt als 8e op ruim 10 minuten.



Toch gelooft hij nog volop in zijn kansen: "Na gisteren was ik de moed verloren, maar vandaag was Martin een stuk sterker, wat een groot verschil maakte."



"Om voor het derde jaar op rij een etappe te kunnen winnen, maakt mij supertevreden. Het is mijn hoofddoel van het seizoen, en we gaan de positieve flow proberen vasthouden."



"Als we morgen opnieuw meedoen, kan het nog alle kanten op", besluit Alleman.