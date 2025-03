Derde keer, goede keer voor Wout Alleman en Tsjech Stosek in Cape Epic: "Positieve flow proberen vast te houden"

Wout Alleman heeft dinsdag voor de 5e keer in zijn carrière een ritoverwinning geboekt in de loodzware Cape Epic, een achtdaagse mountainbikewedstrijd in Zuid-Afrika. Na het afzeggen van vaste partner Hans Becking, neemt onze 29-jarige landgenoot deel aan de beroemde rittenkoers met de Tsjech Martin Stosek (Buff-Megamo), de regerend Europees kampioen in het gravelbiken. De eerste twee dagen, een proloog en een eerste marathonrit, verliepen nog een heel pak minder voor de West-Vlaming met twee klasseringen buiten de top 10.

Alleman volgt als 8e op ruim 10 minuten. Toch gelooft hij nog volop in zijn kansen: "Na gisteren was ik de moed verloren, maar vandaag was Martin een stuk sterker, wat een groot verschil maakte."

Toch werd het ook vandaag weer duidelijk dat Alleman in een betere vorm verkeert dan zijn Tsjechische ploeggenoot. "Wout heeft me vandaag veel geholpen", gaf Martin Stosek eerlijk toe na afloop.



"Na een uur was ik opnieuw aan het oververhitten. Ik probeerde nog een beetje te helpen, maar Wout deed het meeste kopwerk. Sneller kon ik niet, want anders zou ik me net als de vorige dagen volledig opblazen."



Naast Alleman nemen er nog landgenoten deel aan de Cape Epic. Daaronder ook bekende namen, zoals voormalige olympisch kampioen op de weg Greg Van Avermaet en paralympiërs Ewoud Vromant en Louis Clincke.



De winnaar van Parijs-Roubaix in 2017 finishte, samen met zijn ploegmaat Julian Siemons, als 22e in de tijdrit. In het algemene klassement, doen ze een plekje minder goed, met een 23e plaats. Zij hebben nog tot en met zondag om op te schuiven op de eindtabel.