Dankzij dodelijke driepunters van Reed Jr.: Leider Kortrijk rekent vlotjes af met Bergen

Bij de start van het tweede quarter zette Reed Jr. van de House of Talents Kortrijk Spurs de toon met twee snelle driepunters. Op dat moment worstelde Mons-Hainaut zichtbaar vanaf de vrijworplijn, met slechts 1 op 6 gemaakte pogingen. Deze combinatie zorgde ervoor dat Kortrijk een comfortabele voorsprong van 10 punten kon uitbouwen. Die kloof bleek uiteindelijk beslissend: Union Mons-Hainaut slaagde er niet meer in het tij te keren, waardoor Kortrijk de wedstrijd volledig in handen hield.

MVP

De uitblinker van de avond was zonder twijfel Reed Jr. Met 18 punten, 4 rebounds en 5 assists drukte hij een duidelijke stempel op het spel van Kortrijk. Wat zijn prestatie extra bijzonder maakte, was zijn dodelijke precisie van achter de driepuntlijn: hij scoorde al zijn punten via driepunters en zette daarbij 6 van zijn 9 pogingen om. Zijn scherpte in het tweede quarter gaf de Spurs de boost die ze nodig hadden om de wedstrijd te controleren.