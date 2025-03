Charleroi smeert Antwerp Giants eerste nederlaag aan sinds terugkeer van coach Roel Moors

Na een vrij evenwichtige 1e helft komt Antwerp heel gretig uit de kleedkamer. De bezoekers spelen een bonus van 14 punten bij elkaar, maar zo snel dat ze aan die voorsprong kwamen, zijn ze die enkele ogenblikken verder alweer kwijt. Charleroi gaat op en over de Giants en houdt een belangrijke thuiszege vast.

Ondanks de nederlaag van zijn team mag Micheal Flowers zeggen dat hij er alles aan gedaan heeft om de overwinning toch nog over de streep te trekken. De Amerikaan maakte 37 punten.

Te veel turnovers, dat zal coach Roel Moors ongetwijfeld aanduiden in de nabespreking. De Antwerp Giants slikten 26 punten na een balverlies.

Opvallend

De komst van coach Roel Moors kwam meteen met 2 belangrijke thuiszeges, maar in Charleroi krijgt de opmars van de Giants onder hun nieuwe coach even een terugslag. De eerste nederlaag voor Antwerp onder de nieuwe coach. Na 2 nederlagen op rij knoopt Charleroi op zijn beurt dan weer aan met de zege en doet in het klassement haasje-over met de Giants.