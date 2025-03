8 dagen vakantie bewijzen hoe Vincent Kompany Bayern ook als mens steeds meer inpakt: "Hij zit er zó goed"

wo 19 maart 2025 06:12

Kompany scoort punten in Duitsland en bij het 90 Minutes-panel.

Niemand in Beieren die nog aan de kwaliteiten van Herr Vincent Kompany twijfelt. De Belgische trainer loodste Bayern München dit seizoen opnieuw naar een topniveau en scoort ook naast het veld steeds meer punten. Met extra vakantie voor zijn spelers, bijvoorbeeld. "Hij zorgt dat al die gasten zich geweldig voelen", merkten ze in 90 Minutes.

Even terug naar vorige zomer. Wat was de verbazing (en de negativiteit) toen groot in Duitsland: Vincent Kompany als nieuwe trainer van FC Bayern München? Onze landgenoot was op dat moment net gedegradeerd met Burnley uit de Premier League en had eigenlijk nog geen enkele ervaring aan de echte top op zijn cv staan. Maar vraag nu naar de meningen over Kompany in de straten van München en er is niemand die nog terugdenkt aan de heisa bij zijn aanstelling. Want de trainer zette bij Bayern opnieuw een stevig geheel neer en doet nog overal mee om de prijzen. In de Bundesliga staat der Rekordmeister zelfs na 1 op 6 nog altijd met 6 punten voorsprong aan de leiding. En in de Champions League knikkerde het de landgenoten en regerend Duits kampioen Bayer Leverkusen met een totaalscore van 5-0 uit Europa.

Wat opviel in Leverkusen, was hoe zakelijk Bayern speelde. Ik vond dat fantastisch. Filip Joos

Vooral van die laatste prestatie - de dubbele uithaal tegen Leverkusen - genoot Filip Joos enorm. Want in tegenstelling tot vroeger, hoeft het voor Kompany niet altijd meer volgens het boekje. "Wat opviel in Leverkusen, was hoe zakelijk Bayern speelde", stak de analist van wal in 90 Minutes. "Ik vond dat fantastisch." Het lijkt op het eerste gezicht een vreemde combinatie: zakelijk en fantastisch. Maar Joos is helemaal overtuigd. "Ja, voor Kompany zelf vind ik dat fantastisch." "De paradox bij hem is dat hij bij Burnley en Anderlecht met veel minder materiaal veel strenger in de leer was, terwijl hij nu veel meer peoplemanager is geworden." "Hij zorgt dat alle gasten zich geweldig voelen. Dat is top. En hij had tegen Leverkusen ook gelijk, hé. Af en toe dropte Bayern een lange bal om daarna pas te beginnen voetballen. Hij zit daar zó goed."

Müller gaat zelfs op zijn 35e nog door het vuur voor Kompany en Bayern.

Trouwe speelvogel

Dat Kompany onlangs besliste om alle niet-internationals in zijn selectie 8 dagen vrij te geven, zet zijn rol als peoplemanager alleen maar meer in de verf. "Hij voelt het perfect aan", stak ook host Joris Brys zijn lof niet weg. Maar het voorbeeld par excellence om te tonen hoe hij met zijn spelers omgaat, is volgens Filip Joos de ouwe getrouwe Thomas Müller. De 35-jarige Duitser staat bij het grote publiek al jaren bekend als speelvogel. Zo ontweek hij ooit de pers door met zijn paspoort aan zijn oor te passeren, alsof hij aan het bellen was. Of ging hij bij de aanloop van een vrije trap eens spelenderwijze plat op de buik. Maar als hij zijn kans krijgt, gaat Müller er nog steeds keihard voor. Omdat Kompany hem op de juiste manier weet te prikkelen? "Hij viel in elk geval onwaarschijnlijk in tegen Leverkusen", greep Joos nog eens terug naar de Champions League-wedstrijd. "Als ik coach ben, gebruik ik die invalbeurt bij alle jongens die met een lang gezicht invallen. Kijk hoe hij inviel en hoe hij liep. Alles was al gespeeld, het stond 5-0 in totaal. En vooral: hij is al eind de 30, hé."

Kompany moet er gewoon voor zorgen dat Müllers laatste of voorlaatste jaar een tof jaar wordt. Filip Joos

Ook na de match vond Müller nog een manier om Joos' hart te stelen. "Hij moest nog wat sprintjes trekken", legde de analist uit. "Hij kwam buiten met een enorme glimlach." "En even later komt hij weer binnen, terwijl ik in de spelerstunnel sta te wachten op Kompany. Er verschijnen ineens mensen van het Rode Kruis, die vragen: "Herr Müller, mag ik een selfie?"" "Bij de derde die passeert, heeft iemand van de UEFA het door en grijpt hij in. Maar Müller reageert meteen dat hij het moet laten passeren. "Wir sind alle Menschen", klonk het." "Die gast zit nog altijd op heel hoog niveau, maar nadert wel het einde van zijn carrière. En dat heeft Kompany ook door. Hij moet ervoor zorgen dat Müllers laatste of voorlaatste jaar een tof jaar wordt." En dat lijkt Kompany voorlopig aardig te lukken. Reken maar dat die 8 dagen extra vakantie hem ook weer een trapje hoger geplaatst hebben bij de publiekslieveling.

