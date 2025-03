"Ik ben hard geweest, maar het loont": voormalig motorcrosser Marnicq Bervoets traint zijn zoon zoals de Verstappens

di 18 maart 2025 12:30

Jarne Bervoets won vorig weekend in Spanje, vader Marnicq krijgt de tranen in zijn ogen.

Opvolging verzekerd ten huize van Marnicq Bervoets. De voormalige motorcrosskampioen zag zondag zijn 16-jarige zoon Jarne in Spanje winnen. "De trainingen in de regen hebben geloond", glundert vader Bervoets, die net als Jos Verstappen zijn zoon in zware omstandigheden naar buiten stuurt.

Niet alleen Liam Everts won vorig weekend in Spanje, ook Jarne Bervoets stond op het hoogste schavot. Hij won in Cozar de wedstrijd in de 125 cc-klasse. Vader Marnicq Bervoets maakte het van dichtbij mee. De topcrosser uit de jaren 90 liet zijn tranen de vrije loop. "Het was heel speciaal", reageert Bervoets, dik tjokvol adrenaline zat. "We hebben erg veel opofferingen gedaan en ik ben soms heel hard geweest voor Jarne", vertelt hij. "Zeker na een wedstrijd kon ik fel reageren, zoals ikzelf heb meegemaakt in mijn jeugd." "Jarne en ik hebben ruzie gemaakt en soms heb ik getwijfeld of mijn aanpak wel de juiste manier was." "Dat was niet fijn, maar nu weten we allebei dat al die opofferingen geloond hebben", glundert de meervoudige vicewereldkampioen.

"We twijfelen niet als het regent"

Jarne Bervoets blonk zondag uit op een loodzwaar parcours. Het regenweer in Spanje had het circuit herschapen in een modderpoel. Bervoets junior zag het graag gebeuren: hij traint vaak in zware omstandigheden. Net als vader Verstappen laat ook Marnicq Bervoets zijn zoon trainen in guur en uitdagend weer. "We twijfelen niet als het regent", legt Bervoets uit. "Drie uur in de auto om te trainen in Frankrijk? Dat doen we." "Jarne zou ook thuis twee uur kunnen fietsen als alternatieve training, maar dan mist hij die techniektraining op zijn motor."

Mijn ouders hadden het financieel niet breed. Om het materiaal te sparen, trainde ik nauwelijks in de regen of in de modder. Marnicq Bervoets

Het vergt een investering in tijd, maar ook in middelen. Middelen die Bervoets vroeger niet had.

"Mijn ouders hadden het financieel niet breed. Om het materiaal te sparen, trainde ik nauwelijks in de regen of in de modder."

Met zijn zoon kan hij dat wel. "Jarnes motor lijdt flink onder de zware omstandigheden. Het tandwiel, de ketting en de remblokken zijn allemaal flink beschadigd, maar nu plukt hij er de vruchten van."

"Jarne neemt het nu allemaal serieuzer"