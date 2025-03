"Ik ben half blind op dit moment": Mark Williams knokt zich naar tweede ronde zich ondanks verslechterd gezichtsvermogen

"Dit is een goede overwinning voor mij, want als ik heel eerlijk ben, ben ik half blind", verraste Mark Williams achteraf in een interview. "Mijn zicht is erg achteruitgegaan de afgelopen zes maanden."

"Elk shot is nu wazig voor mij, of het nu een zwarte bal is of een makkelijke blauwe. Ik moet gokken. Ik kan zelfs het grote scoreboard op het einde van de tafel niet meer aflezen. Het wordt elke maand erger", aldus de Welshman.