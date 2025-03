WK atletiek indoor: Obasuyi knap 5e in finale 60m horden, Rosius snelt naar 7e plek in 60m-finale

za 22 maart 2025 14:30

De tweede dag op het WK atletiek indoor in Nanjing is een schot in de roos geworden voor de Belgen. Michael Obasuyi knokte zich naar de finale van de 60 meter horden en werd daarin knap vijfde. Ook Rani Rosius veroverde op de 60 meter haar plekje bij de beste acht van de wereld en finishte als zevende. Eliott Crestan veroverde eerder op de dag ook zijn ticket voor de 800m-finale.



Ze zijn slechts met z'n vieren op het WK in Nanjing, maar het Belgische kwartet is wel grotendeels op de afspraak. Enkel Ruben Verheyden slaagde er gisteren niet in om zich te plaatsen voor de 1.500m-finale. Eliott Crestan, Michael Obasuyi én Rani Rosius konden vandaag wél allemaal een finaleplaats afdwingen.



Michael Obasuyi plaatste zich als tweede in zijn reeks in 7"67 vlot voor de halve finales van de 60 meter horden. Als derde in zijn halve finale in 7"61 greep hij naast een rechtstreeks finaleticket, maar hij werd opgevist met de beste verliezende tijden. Dat hij zijn plek in de finale verdiende, bewees hij met een knappe vijfde plek in 7"60.

Het goud ging voor de derde keer op rij naar wereldrecordhouder Grant Holloway. De regerend olympisch kampioen én drievoudig wereldkampioen op de 110 meter horden was in 7"42 duidelijk te sterk voor de Fransman Wilhem Belocian en thuisloper Junxi Liu.

Michael Obasuyi snelde naar vijfde plaats op de 60 meter horden.

Rosius sprint naar 7e plek

Rani Rosius ging voor het tweede jaar op rij gezwind naar de finale van de 60 meter. Zowel in haar reeks (7"23) als halve finale (7"15) werd ze knap tweede.



In de finale kon ze haar 6e plek van vorig jaar in Glasgow niet evenaren, dit keer moest de Belgische recordhoudster vrede nemen met de 7e plaats.



In de strijd voor het goud liet de Italiaanse topfavoriete en kersvers Europees indoorkampioene Zaynab Dosso zich verrassend aftroeven door Mujinga Kambundji. De Zwitserse pakte het goud in 7"04. Ook het brons bleef in Europese handen met de Luxemburgse Patricia Van Der Weken.



Eerder op de dag wist ook Eliott Crestan zich vlot te plaatsen voor de finale van de 800 meter. Daarin verdedigt hij morgenmiddag de bronzen medaille die hij vorig jaar veroverde in Glasgow.

Rani Rosius stond voor het tweede jaar op rij in de WK-finale.

Eerste indoor wereldtitel voor Ingebrigtsen

Hordenloper Grant Holloway was niet de enige die in Nanjing zijn derde wereldtitel op een rij veroverde, ook Armand Duplantis slaagde daarin. De polsstoklegende had genoeg aan 6,15 meter voor een zoveelste gouden plak, aan een wereldrecordpoging waagde de Zweed zich niet.



Jakob Ingebrigtsen vulde een leemte op zijn palmares. De Noor kreeg in de finale van de 3.000 meter flink wat weerwerk van de Ethiopiër Berihu Aregawi, maar pakte wel zijn eerste wereldtitel in zaal. Morgen gaat hij voor de dubbel op de 1.500 meter.



Bij de vrouwen stond er in de 3.000m-finale geen maat op Freweyni Hailu. Voor de 10e keer in de laatste 12 WK's ging het goud naar Ethiopië.



In het hink-stap-springen was het Cuba boven met goud voor Leyanis Perez Hernandez en zilver voor haar landgenote Liadagmis Povea. Brons ging naar de Spaanse Europese indoorkampioene Ana Peleteiro-Compaoré.



In een 400m-finale zonder de Nederlandse wereldtoppers Femke Bol en Lieke Klaver triomfeerde de Britse Amber Anning, voor Alexis Holmes en Henriette Jaeger. Bij de mannen werd het een clean sweep voor de VS. Het goud ging naar Cristopher Bailey, Brian Faust en Jacory Patterson vervolledigden het podium.

Belgen op 22 maart discipline atleet uur uitslag 60m horden (m) Michael Obasuyi 3.25 uur: reeksen 2e in 7"67 12.50 uur: halve finales 3e in 7"61 14.05 uur: finale 5e in 7"60 60m (v) Rani Rosius 4.15 uur: reeksen 2e in 7"23 13.15 uur: halve finales 2e in 7"15 14.18 uur: finale 7e in 7"14 800m (m) Eliott Crestan 5.25 uur: halve finales 1e in 1'48"65