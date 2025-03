WK atletiek indoor: Jakob Ingebrigtsen pakt historische dubbel, Gudaf Tsegay imponeert met kampioenschapsrecord

zo 23 maart 2025 14:45

Op de valreep nog een medaille voor de Belgen. Op de slotdag van het WK atletiek indoor in Nanjing heeft Eliott Crestan knap zilver veroverd op de 800 meter. Jakob Ingebrigtsen ontpopte zich dan weer tot één van de sterren van dit WK met dubbel goud op de 3.000 en 1.500 meter. Wereldrecords sneuvelden er niet in China, al zette Gudaf Tsegay met een ontzagwekkende race op de 1.500 meter wel een kampioenschapsrecord neer.

Drie finaleplaatsen, één medaille. Dat is uiteindelijk de oogst voor de beperkte Belgische selectie op het WK indoor in China. Na de 5e plaats voor Michael Obasuyi op de 60 meter horden en de 7e plaats voor Rani Rosius op de 60 meter maakte Eliott Crestan op de slotdag zijn reputatie als Belgische medaillehoop helemaal waar. Het goud was nét te hoog gegrepen en ging naar de Amerikaan Josh Hoey, maar Crestan pakte wel zilver. Daarmee doet hij beter dan zijn bronzen plak van vorig jaar in Glasgow. Twee geleden snelde Crestan ook al naar zilver op het EK indoor in Apeldoorn.

Een indoor wereldtitel, dat ontbrak nog op het indrukwekkende palmares van de altijd nog maar 24-jarige Jakob Ingebrigtsen. Zaterdag werkte de Noor die leemte al weg met goud op de 3.000 meter en een dag later was Ingebrigtsen ook de beste op de 1.500 meter. Een dubbel die enkel de Ethiopische atletieklegende Haile Gebrselassie hem voordeed in 1999.

Met nog ruim 800 meter te gaan nam de Ingebrigtsen al de leiding in de 1.500m-finale en die gaf hij niet meer uit handen. De Brit Neil Gourley moest vrede nemen met zilver, het brons ging naar de Amerikaan Luke Houser.

Ook bij de vrouwen werd de 1.500m-finale er één om in te kaderen. Topfavoriete Gudaf Tsegay ging er meteen pijlsnel vandoor en triomfeerde met een straat voorsprong in 3'54"86, een kampioenschapsrecord. Voor de vierde keer op rij ging het goud zo naar Ethiopië.

Jakob Ingebrigtsen vulde een leemte op zijn indrukwekkende palmares.

Eerste wereldtitels voor Furlani en Sekgodiso

In het verspringen veroverde Mattia Furlani zijn eerste titel op een internationaal kampioenschap. Vorig jaar was het telkens net niet: zilver op het WK indoor en EK outdoor en brons op de Olympische spelen. Ook twee weken geleden moest de nog maar 20-jarige Italiaan op het EK indoor vrede nemen met zilver. In Nanjing schoot Furlani wél raak met een sprong van 8,30 meter. Ook op de 800 meter bij de vrouwen sloeg het jonge geweld toe. De 23-jarige Prudence Sekgodiso liet alle voorzichtigheid varen en knalde naar goud in 1'58"40, een beste wereldjaarprestatie voor de Zuid-Afrikaanse.



In het kogelstoten haalde Nieuw-Zeelandse ervaring dan weer de bovenhand. Ruim 7 jaar na zijn tweede wereldtitel kon de 33-jarige Tom Walsh nog eens zegevieren. Voor Europees outdoorkampioen Leonardo Fabbri werd het net als op het EK indoor een afknapper, de Italiaan viel net naast het podium.

Mattia Furlani heeft zijn eerste internationale titel te pakken.

Amerikaans estafetteteam volgt Belgian Tornados op

Na goud voor Mujinga Kambundji op de 60m slaagde haar zus Ditaji er niet in even goed te doen op de 60 meter horden. De Zwitserse moest vrede nemen met zilver, Devynne Charlton verdedigde met verve haar wereldtitel. Op de zevenkamp breide Sander Skotheim een vervolg aan zijn succesjaar. Twee weken geleden pakte hij op het EK indoor zijn eerste gouden plak en daar deed de Noor nu ook de wereldtitel bij. In de finales van de 4x400 meter ging het goud tweemaal naar de VS. Zonder de Belgian Tornados, de titelverdedigers, snelde de Amerikaanse mannenploeg autoritair naar hun eerste wereldtitel sinds 2016. Ook de vrouwen was de concurrentie niet opgewassen tegen de Amerikaanse overmacht. In het hoogspringen draaide de finale bij de vrouwen net als vorig jaar in Glasgow uit op een verrassing. Toen moest Jaroslava Mahoetsjich het goud aan de Australische Nicola Olyslagers laten en dat scenario herhaalde zich in Nanjing. Mahoetsjich moest nu zelfs vrede nemen met brons, Eleanor Patterson maakte het Australische feestje compleet met zilver.

De VS kaapte het goud weg op de 4x400 meter.

Belgen op 23 maart discipline atleet uur uitslag 800m (m) Eliott Crestan 13.40 uur: finale 🥈 2e in 1'44"81 lees het verslag